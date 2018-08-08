Один день советника главы Удмуртии глазами журналиста

Корреспондент сопровождал Константина Сунцова, узнав о потенциале развития Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» провёл рабочий день с советником главы Удмуртии по инвестициям Константином Сунцовым. Чтобы узнать о его буднях, журналист встретился с бизнесменом утром и сопровождал по ключевым встречам в течение дня.

Предприниматель Константин Сунцов родился в Ижевске в 1982 году. Сегодня его холдинг BeauTeam является одним из самых крупных в России. 20 июня 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Сунцова своим советником по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

Открытый саммит дивизионов «Концерна Калашников», модернизация маршрутно-транспортной системы Ижевска, матч женской футбольной команды, президентом которой является он сам - таков был график рабочей субботы Сунцова, 4 августа.

«У города Ижевска было несколько суперэтапов развития. Становление оружейного комплекса, работа на всю страну… Как сегодня охарактеризовать город?.. Город многогранный, здесь множество возможностей, и нам нужно обратить на них внимание и подумать, как можно их резко увеличить», - отметил Константин Сунцов.

Подробнее об одном дне из жизни советника главы Удмуртии по инвестициям в нашем материале: