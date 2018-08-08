Один день советника главы Удмуртии глазами журналиста

Корреспондент сопровождал Константина Сунцова, узнав о потенциале развития Ижевска.
Ижевск. Удмуртия. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» провёл рабочий день с советником главы Удмуртии по инвестициям Константином Сунцовым. Чтобы узнать о его буднях, журналист встретился с бизнесменом утром и сопровождал по ключевым встречам в течение дня.
Предприниматель Константин Сунцов родился в Ижевске в 1982 году. Сегодня его холдинг BeauTeam является одним из самых крупных в России. 20 июня 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Сунцова своим советником по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.
Открытый саммит дивизионов «Концерна Калашников», модернизация маршрутно-транспортной системы Ижевска, матч женской футбольной команды, президентом которой является он сам - таков был график рабочей субботы Сунцова, 4 августа.
«У города Ижевска было несколько суперэтапов развития. Становление оружейного комплекса, работа на всю страну… Как сегодня охарактеризовать город?.. Город многогранный, здесь множество возможностей, и нам нужно обратить на них внимание и подумать, как можно их резко увеличить», - отметил Константин Сунцов.
Подробнее об одном дне из жизни советника главы Удмуртии по инвестициям в нашем материале:
Один день с Константином Сунцовым
Надо продавать "корову, которая нужна самому". Неправильно продавать то, что непригодно и некрасиво. Мы видим цифры по продаже городских объектов ниже рыночной стоимости, по продаже публичных предложений - очень низкие цифры. У меня есть понимание, что у нас существует база неиспользуемого имущества, которая лежит огромной нагрузкой на городе.