Юкаменское. Удмуртия. Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Юкаменском районе Удмуртии за 2025 год на сотни единиц недостоверно. Об этом «Сусанину» сообщила министр экономики УР Анна Слугина.

Напомним, в начале марта глава района Дамир Касимов в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил, что по итогам 2025 года количество субъектов МСП сократилось на 274 единицы, а самозанятых — на 450.

«Информация о сокращении субъектов МСП в Юкаменском районе УР по итогам 2025 года на 254 единицы является недостоверной. Согласно данным единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10 января 2026 года в Юкаменском районе зарегистрировано 274 субъекта МСП, годом ранее — 286 субъектов МСП. Таким образом, количество субъектов МСП сократилось на 12 единиц», — сообщила министр.

Также по данным УФНС по УР в Юкаменском районе на 31 декабря 2025 года было зарегистрировано 450 самозанятых граждан, по итогам 2024 года на территории осуществляли деятельность 371 самозанятый. Следовательно, количество самозанятых граждан за год увеличилось на 79 человек.

«Наблюдаемая динамика снижения количества субъектов МСП в Юкаменском районе находится в пределах допустимых отклонений и не является критической. Одним из факторов, обусловливающих прекращение предпринимательской деятельности, может являться проведение налоговой реформы, повлёкшее за собой рост фискальной нагрузки», — прокомментировала Анна Слугина.