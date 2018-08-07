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Один день
с Константином Сунцовым
Вместе с советником главы Удмуртии по инвестиционному развитию корреспондент информационного агентства «Сусанин» провёл обычный рабочий день субботы
Дмитрий Стрелков
Журналист
8 августа 2018
Предприниматель Константин Сунцов родился в Ижевске 19 июня 1982 года. В 2005 году окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Финансы и кредит». С 2004 по 2008 год работал начальником бюро финансового планирования и контроля ОАО «Ижсталь». Сегодня его холдинг BeauTeam является одним из самых крупных в России, работая в 55 городах.

20 июня 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Константина Сунцова своим советником по экономике и инвестиционному развитию Ижевска. Чтобы узнать о буднях советника, корреспондент информационного агентства «Сусанин» решил провести с ним обычный рабочий день.
8:20


Обычный ижевский двор
Мы встретили Константина Сунцова возле подъезда его дома. «Прекрасное субботнее утро. Обычный рабочий день», — сказал он. Как оказалось, проснувшись, советник главы Удмуртии надевает кроссовки и выходит… нет, не на пробежку, а на прогулку. Гуляет минут 20-30. Говорит, что эта хорошая привычка заменила ему плохую — выключив будильник, открывать в телефоне соцсети.
Это время, которое проваливается. До обеда стараюсь не открывать соцсети, это засасывает. С одной стороны, узнаёшь новую информацию, но с другой — забываешь про то, что запланировал. Меняется фокусировка. Плюс утро у меня самое работоспособное время. В период с 8 до 13 я в классном рабочем тонусе, и жалко это время посвящать соцсетям. Лучше в это время сделать самую сложную работу.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
На вопрос, чего же он по утрам делать не любит, Константин Сунцов ответил, что новое утро — это новый крутой день; и просыпается с удовольствием всегда. Последние года два даже встаёт раньше будильника и относится к каждому новому дню, как к лучшему. Сам же будильник установлен на 6:43 и 6:45.

Если завтракает дома, то сам варит себе кофе и готовит тосты с сыром.
9:00

«Концерн Калашников»
По плану у нас — посещение VII саммита дивизионов АО «Концерн Калашников». Каким же видится советнику главы завод, с которого более 250 лет назад началась история города?
Ты как будто бы попадаешь в будущее. Представлял себе, что зайду в грязные, чёрные, промасленные цеха с тёмными окнами. А здесь просто предприятие будущего, это круто.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
Сам саммит дивизионов — образовательное мероприятие концерна для своих филиалов. В этом году впервые его открыли для других предприятий. Для них это стало возможностью перенять передовой опыт в части менеджмента и технологий, для самого «Калашникова» — позиция открытости.

По словам Константина Сунцова, инвестиции в человеческий капитал — самое важное. Он считает, что в Удмуртии есть люди и товар, а сам форум учит искать возможности там, где их никто не видит и не всегда 1+1 равно 2.
Я считаю, что у нас в Удмуртии отличный потенциал и мы его должны использовать. Подобные форумы призваны «перезагрузить» отношения людей к тем возможностям, которые мы даём с точки зрения образования. Самое главное, чтобы эти форумы имели практический характер. Люди, впитав здесь информацию, пошли её реализовывать в ближайшее время. Когда люди впитывают новую информацию, главное — в первую неделю после форума реализовать три каких-то пункта. Мой совет — не забывать про реализацию полученного.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
Советник главы Удмуртии считает, что республика не должна замыкаться в своих географических границах. Предприятия региона от крупного бизнеса до микро- должны думать рынками не города, не региона, а всего мира.
Если ты думаешь, что делаешь продукт, который будет востребован большинством из 7 млрд людей на планете — это прорывной продукт. Хочу, чтобы Удмуртия при производстве товаров, услуг смотрела глобально, а не локально.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
10:15

Кафе в центре Ижевска
Между двумя важными мероприятиями рабочей субботы есть время на ланч. Мчимся с завода в центр города. Сегодня советник главы региона по инвестициям за рулём сам.
Я люблю мощные машины не из-за того, что быстро едут, а чтобы знать, что есть хороший задел. В случае чего, у тебя есть запас прочности для рывка… Никогда не тюнинговал свои машины. Безопасности от этого не больше, скорости не больше.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
За чашкой кофе Константин Сунцов признаётся, что свободного времени бывает очень мало. Считает, что когда ты обедаешь, важно думать про сам обед — из чего сделана пища, как её готовили… Это помогает очистить «кэш памяти» и «перезагрузиться» для новой задачи. Важно думать о том, что делаешь сейчас. Когда, например, бегаешь, нужно думать о том, как бежишь. Ты и так постоянно думаешь про работу, но, если ты не будешь давать себе паузу, когда полностью сосредоточен на том, что делаешь — будет сложно.
Когда я беру капучино, то ловлю осознанность. Когда бегу в работе, то беру эспрессо или американо. Точно разделяю еду на ту, которая даёт энергию и которая забирает. Правило последних двух лет — за обедом не есть много углеводов. Самый лучший обед для меня — белая рыба на пару и овощи. И это два блюда из трёх, никогда не заказываю три. Если ты что-то тяжёлое поел за обедом, то ещё два часа ходишь: «Сейчас бы поспать…». Самое приятное для меня время приёма пищи — завтрак. Ты просыпаешься…
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
11:30

Трамвайное депо №1
Глава Удмуртии Александр Бречалов решил модернизировать маршрутно-транспортную сеть Ижевска. Он ознакомился на месте с состоянием трамвайного парка, возможностями его обновления. Проехал по маршруту, осознав плачевное состояние остановочных комплексов. Работу по «перезагрузке» трамвайной сети глава региона поручил своему советнику Константину Сунцову.
Здесь обсудили вопросы, касающиеся текущей ситуацией с ижевским электрическим транспортом. Нужно говорить о будущем, определённой «перезагрузке», которая может случиться в данной отрасли.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
Выйдя на остановке «Больница» напротив городского ипподрома, мы ненадолго распрощались с Константином Сунцовым. Договорились вновь встретиться ближе к вечеру.
16:30

Ресторан на берегу Ижевского пруда
За чашкой чая корреспондент ИА «Сусанин» задал вопрос дилетанта: в чём же основная работа советника главы республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска?
— Это больше самостоятельная работа, поиск определённых возможностей в установленных рамках. Есть поле, где мне нужно «найти алмазы». Это самостоятельная работа, где я сам модерирую встречи и совещания.

Есть несколько регламентных мероприятий, где я погружаюсь в определённые цифры — городские, междугородние и республиканские совещания. Такие мероприятия начинаются одни в 8 утра, другие в 18 вечера. Между ними пытаюсь сесть на какую-то «зону» и найти возможности для роста или сдерживания издержек. Собирая информацию из открытых источников и у непосредственных исполнителей, я вывожу определённую цифру или какое-то предложение, которое поможет в дальнейшем помочь либо сэкономить деньги, либо привлечь инвестиции в отрасль. Заменить бюджетное финансирование инвестициями бизнеса.
— Есть ли уже понимание конкретных действий?
— Надо продавать «корову, которая нужна самому». Неправильно продавать то, что непригодно и некрасиво. Мы видим цифры по продаже городских объектов ниже рыночной стоимости, по продаже публичных предложений — очень низкие цифры.

У меня есть понимание, что у нас существует база неиспользуемого имущества, которая лежит огромной нагрузкой на городе. По моим расчётам, подтверждённым городскими и республиканскими экономистами, один квадратный метр простоя нам обходится в год в 1600 рублей. Понимая, сколько неучтённых объектов, мы несём огромную нагрузку, просто оплачивая содержание. Был ряд предложений, когда предприниматели берут объект, делают ремонт приводят в годное состояние запуска и через 5-10 лет отдают нам, но уже классный красивый объект. Который мы можем сдавать в аренду или продавать. Но уже не за 10 тысяч за квадрат, а за 60-70 тысяч.

То же самое про моё предложение об укрупнении администраций внутри Ижевска. На 36 адресах работают различные администрации — разные отделы одного управления разбросаны по городу. Здесь даже плохо не то, что это много объектов, а теряется управляемость, менеджмент. Я предложил все управления перевести в 9 зданий. Высвобождается 6,5 тысяч квадратных метров, экономия по содержанию — 11 млн в год. Но главное — повышается управляемость. Это так называемая технология открытого пространства, Openspace. Это предложение принято в проработку, от главы Удмуртии есть понимание.
— Что же нужно для успешного претворения в жизнь таких планов?
— Надо самому городу понять, нужно ли ему улучшать эффективность менеджмента и уменьшать затраты на содержание. Пока нужно от города понимание. Сейчас максимальный фокус на Ижевск.

Например, есть история с аэропортом. Когда люди десятки лет создают определённый информационный фон — «У нас нельзя то, это, к нам не могут зайти…» — теперь все удивляются. Два последних месяца получаем информацию о том, что меняется в аэропорту Ижевска. Туда, куда сядет «Борт №1», сядет любой самолёт, стопроцентно. Все эти слухи о том, что в Ижевск не могут садиться большие самолёты, новый менеджмент уверенно разбивает. Это изменение открытости города с точки зрения инвестиций. А их делают люди. Думаю, что компания «ИжАвиа» делает правильные шаги, чтобы мы стали более глобальны, а не замыкались в своих рамках.
— Что Ижевск может «продавать»?
— Несколько не так, не продавать. Нужно объяснить инвесторам, почему они должны вкладывать в нас деньги. Почему они должны вкладывать деньги в экономику Удмуртии. Перед тем, как показывать что-то, мы должны выйти на прибыль муниципальных предприятий.

Мы сегодня были на ИжГЭТ. У компании убытки, старый и изношенный транспорт, с одним из низких тарифов по стране, как может держится на плаву. В этом заслуга нынешнего менеджмента. Но привлечём ли мы туда сейчас частные инвестиции? Не привлечём. Мы должны попробовать начать сами, показать определённый рост компании.

Нам надо самим изменить подход к инвесторам. Две-три недели назад встречался с компанией, которая с идеей поставить за свой счёт остановочные комплексы два года не могла попасть в город. Они на 40 млн ставят остановок там, где их вообще нет, ни копейки у города не попросив. Это Ижевску даст доход в бюджет порядка 200 млн примерно на три года.

Как только эта тема появилась в соцсетях, у меня ещё два потенциальных инвестора вышли. Можем делать конкурс. Во-вторых, мы это вынесли на инвестиционный комитет Ижевска, и город теперь уже говорит: «Да, нам это интересно, давайте работать».
— Говоря о реакции в соцсетях, когда мы научим ижевчан принимать и понимать то, что всё новое не всегда плохо?
— На сегодня цифра, которую мы можем «срезать», — до 300 млн рублей. Это в рамках 12-миллиардного бюджета не такая большая цифра, но в рамках потребностей — огромная. Когда эту экономию от разных соглашений — инвестиционных, концессионных — пускать туда, куда людям нужно, они будут это принимать. Когда они приведут своего ребёнка в детсад, где не протекает крыша и не оголены провода, и мы покажем, что это сделано на сэкономленные средства — тогда народ поймёт.

В следующем году мы должны сделать всю «капиталку» в школах и садиках Ижевска. Когда мы это покажем, израсходуем суммы на то, что можно потрогать, — найдём понимание. Хотя на начальных этапах людям придётся всё это разъяснять.
— Давление в соцсетях увеличилось после того, как из предпринимателя стали более публичной персоной?
— Когда я начинал свой бизнес, давление было точно таким же. Если ты лидер рынка, то за тобой следуют не только с точки зрения технологий, но и слухи всякие распускают. Я сразу был к этому готов, меня это не трогает. Хотя можно нарисовать уже комикс на тему «кто я». Людей нужно судить по делам, а слухи — «собака лает, караван идёт».

До середины 2016 года практически не вёл соцсети. Лайки не мониторю, могу посмотреть через день. Была пара новостей, которые люди очень бурно обсуждали в моих соцсетях. Например, про остановки, когда нашёл потенциального инвестора, который готов их ставить. Там было где-то 300 комментариев. Кажется, это была пятница, вечер.
— Возвращаясь от ижевчан к самому городу, каким он представляется сегодня с точки зрения поля для инвестиций?
— У города Ижевска было несколько суперэтапов развития. Становление оружейного комплекса, работа на всю страну. Открытие автозавода, когда стекались в город лучшие инженерные кадры. В город приехало очень много экспатов в тот раз. Как сегодня охарактеризовать город? Какого-то подобного этапа в ближайшее время не надо ожидать. Да, город промышленный. Более 60% жителей занято в этой отрасли. Город культурный? Культурный… Город многогранный, здесь множество возможностей, и нам нужно обратить на них внимание и подумать, как можно их резко увеличить.
— А про «территорию спорта»?
— Конечно! У нас есть чемпионы, мы их растим, это точно. Этого бы не было без развития массового спорта. Моё мнение: нужен фокус в нескольких направлениях, где мы можем стать чемпионами. Точно не сможем быть ими везде. Сейчас же мы «нечемпионы» нигде и везде вроде бы присутствуем. Массовому спорту мы должны обеспечивать лучшее проникновение — во дворах и других зонах притяжения делать воркаут-площадки. Но в профессиональном спорте нужно сфокусироваться на двух-трёх направлениях, которые дают нам победителей, делают звёзд.

Сегодня вы знаете две-три звезды, за которыми идут люди. Идут, понимая, что можно добиться успехов, если стараться… как Алина Загитова или Андрей Кириленко. Здесь надо понять, на какие виды спорта делаем ставки; и всё это можно тоже считать.

По сути, профессиональный спорт без достижений, без болельщиков — это массовый спорт. Взять хоккей — сильнейший спортивный бренд Удмуртии — «Ижсталь». Столько, сколько она народу собирает на своих играх.
17:30

Парк Кирова, стадион «Купол»
На 18:00 назначено начало матча с участием женского футбольного клуба «Торпедо-Ижевск», чьим президентом является Константин Сунцов. Почему же предприниматель решил взять под опеку спортивный клуб?
Я всегда футбол любил, посещал практически каждое крупное футбольное мероприятие, настоящий футбольный фанат. В работе и бизнесе дошёл до того, что пора что-то «брать под своё крыло». И это хорошая история, что мы поддерживаем женщин не только в красоте, но и в спорте.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
Ижевская команда была во Второй лиге, потом в Первой, теперь в Высшей. Это история быстрого подъёма. Результатом, конечно, президент команды доволен. Оказалось, что вывести в Высшую лигу — был его план к 2020 году.
Мы самые юные в Высшей лиге, девчонкам ещё надо шишек набить. Сейчас это и происходит — проигрываем пока всем. Здесь больше терпения, гол первый забили — уже «Ура!»; проиграли 1:0 — уже «Ура!». Раньше девчонки работали бухгалтерами и вечером играли в футбол. Теперь они полностью профессионалы, занимаются три раза в день. Всё соберём за этот год и все поражения останутся в этом году.
Константин Сунцов
советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию
Перед матчем Константин Сунцов напутствовал команду: «Девчонки, покайфуйте в своё удовольствие, поиграйте в футбол».
Эпилог

Оставляя главного болельщика смотреть за игрой на поле, хотелось узнать ответ на ещё один вопрос. Успешный бизнесмен, ведущий собственный холдинг, берёт на себя вопросы развития инвестиций столицы субъекта федерации, модернизации транспортной сети, возглавляет футбольный клуб.

— Как удаётся «не выгорать»?

— Тут я могу рассказать один из своих любимых анекдотов, а у меня их всего три.

Люди спрашивают у известного политика: «Как вы такой везучий человек? Расскажите свой секрет успеха». — «Если я начинаю работать семь дней в неделю, 24 часа в день — мне так поразительно начинает везти…»

Распределение и какой-то контроль. Невозможно враз думать про всё, я себя заставляю в голове делать разделы, как картотека в библиотеке. Благо сейчас есть средства связи, где можно вести заметки в специальных системах командообразования.

Мне сейчас 37 лет, и тут надо говорить про «мужчину в самом расцвете сил». Всегда что-то новое, новый вызов — сам с собой спор «Как я справлюсь?». Лучше себя мотиватора нет никого. Если сам себя не пинаешь, никто лучше это не сделает: ни зарплата, ни руководство, никто — только ты сам. Если есть понимание, что ты с собой в согласии и в этих целях видишь большой вызов, то работаешь без всякой дополнительной мотивации.

Автор материала: Дмитрий Стрелков

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