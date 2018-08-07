Эпилог



Оставляя главного болельщика смотреть за игрой на поле, хотелось узнать ответ на ещё один вопрос. Успешный бизнесмен, ведущий собственный холдинг, берёт на себя вопросы развития инвестиций столицы субъекта федерации, модернизации транспортной сети, возглавляет футбольный клуб.



— Как удаётся «не выгорать»?



— Тут я могу рассказать один из своих любимых анекдотов, а у меня их всего три.



Люди спрашивают у известного политика: «Как вы такой везучий человек? Расскажите свой секрет успеха». — «Если я начинаю работать семь дней в неделю, 24 часа в день — мне так поразительно начинает везти…»



Распределение и какой-то контроль. Невозможно враз думать про всё, я себя заставляю в голове делать разделы, как картотека в библиотеке. Благо сейчас есть средства связи, где можно вести заметки в специальных системах командообразования.



Мне сейчас 37 лет, и тут надо говорить про «мужчину в самом расцвете сил». Всегда что-то новое, новый вызов — сам с собой спор «Как я справлюсь?». Лучше себя мотиватора нет никого. Если сам себя не пинаешь, никто лучше это не сделает: ни зарплата, ни руководство, никто — только ты сам. Если есть понимание, что ты с собой в согласии и в этих целях видишь большой вызов, то работаешь без всякой дополнительной мотивации.

