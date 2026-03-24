Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по итогам 2025 года количество субъектов МСП увеличилось на 5% и составило 76 409. Об этом сообщила «Сусанину» министр экономики республики Анна Слугина.

«За два месяца 2026 года количество предпринимателей продолжает расти. Это свидетельствует о стабильности и устойчивости предпринимательского сектора в регионе», — отметила министр.

Анализируя итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий УР, по итогам 2025 года удельный вес убыточных организаций республики составил 21,8%. При этом в целом по России динамика характеризуется схожими тенденциями.

«По итогам года в стране доля убыточных организаций предварительно составила 27,06%, в ПФО — 23,97%. При этом уровень убыточных организаций ниже, чем в Удмуртии отмечается только в Татарстане (20,32%) и Чувашии (21,6%)», — подчеркнула министр.

Она отметила, что опубликованные в настоящее время итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий являются предварительными, информация подлежит последующей корректировке и уточнению.

«Кроме этого, указанную отчётность представляют крупные и средние предприятия, средняя численность работников которых превышает 15 человек (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций). По Удмуртии круг таких организаций составил 495 единиц», — пояснила министр экономики.

Таким образом, в настоящее время делать выводы о финансовом состоянии предприятий республики преждевременно. Окончательные итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий региона будут сформированы и опубликованы в октябре 2026 года и охватят полный круг организаций, в том числе малый бизнес.

Анна Слугина рассказала, что Минэкономики УР регулярно проводит анализ показателей, в том числе, характеризующих финансовое состояние предприятий, а также причин и факторов, повлиявших на развитие отдельных отраслей.

«Объектами мониторинга выступают системообразующие предприятия республики, преимущественно относящиеся к крупному и среднему бизнесу и вносящие существенный вклад в развитие региона. Помимо этого, мониторингу подлежат государственные унитарные предприятия, хозяйственные общества, доля собственности Удмуртской Республики в уставном капитале которых составляет более 50%», — рассказала министр.

Она пояснила, что в 2025 году мониторинг охватил 244 хозяйствующих субъекта по итогам 2024 года и 242 хозяйствующих субъекта за первое полугодие 2025 года. Результаты мониторинга направляются в отраслевые исполнительные органы Удмуртии для анализа и принятия соответствующих управленческих решений.

«Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий определяются множеством факторов и ежегодно подвергаются значительным изменениям, обусловленным различными внутренними и внешними обстоятельствами. Вопрос о дальнейшем осуществлении хозяйственной деятельности организации либо о её ликвидации принимается учредителями организации», — подытожила Анна Слугина.

Отметим, что поводом к разговору «Сусанина» с министром стала неоднозначная информация о закрытии сотен МСП в Юкаменском районе. Издание попросило министра рассказать об алгоритме действий Минэкономики при выявлении убыточных предприятий.

Также напомним, что, по данным Удмуртстата, наибольшее количество убыточных организаций в Удмуртии работает в сфере ЖКХ.