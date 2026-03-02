Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В одном из районов Удмуртии за год «исчезло» 274 единицы МСП и 450 самозанятых

10:20, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В одном из районов Удмуртии за год «исчезло» 274 единицы МСП и 450 самозанятых
10:20, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
40
0
#Юкаменский район\n#предприниматели
Источник фото: ИИ
40
0

Трудоустроили в Юкаменском районе за минувший год 76 человек.

Юкаменское. Удмуртия. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Юкаменском районе Удмуртии за 2025 год сократилось на 274 единицы. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Дамир Касимов.

«Среди них — 20 малых предприятий, 254 индивидуальных предприятий и 450 самозанятых», — рассказал глава района.

При этом уровень безработицы в районе на 1 января 2026 года составлял 1,1%. За минувший год было трудоустроено 76 человек, включая инвалидов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:20, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
40
0
#Юкаменский район\n#предприниматели