Юкаменское. Удмуртия. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Юкаменском районе Удмуртии за 2025 год сократилось на 274 единицы. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Дамир Касимов.

«Среди них — 20 малых предприятий, 254 индивидуальных предприятий и 450 самозанятых», — рассказал глава района.

При этом уровень безработицы в районе на 1 января 2026 года составлял 1,1%. За минувший год было трудоустроено 76 человек, включая инвалидов.