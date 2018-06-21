Подрядчика заставили за свой счет переделать ремонт улицы Первомайской в Глазове

Комиссия осталась недовольна качеством нового асфальта.

Глазов. Удмуртия. В Глазове проверили ремонт улицы Первомайской. Как сообщает пресс-служба городских властей, комиссия выявила дефекты на трех участках дорожного полотна.

«Пробы асфальта были направлены в лабораторию. Испытания показали на некачественно устроенное асфальтобетонное покрытие», - говорится в сообщении.

Подрядчика - АО «Глазовский дормостстрой» - обязали переделать ремонт за свой счет. Работы начались накануне, 20 июня. Со всех трех участков уже сняли верхний слой асфальта. После того, как будет уложено новое покрытие, комиссия проверит качество работ еще раз.