В районе Восточного поселка Ижевска стали реже ходить трамваи

Движение перенаправили от переулка Уральского до школы №64.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в районе Восточного поселка стали реже ходить трамваи. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, движение перенаправлено от переулка Уральского до школы №64.
На дороге возникла неисправность контактной сети.
Движение транспорта:
8 трамвай идет по 2 маршруту.
Вагоны 5 трамвая идут через одного: один вагон до Воткинского переулка, следующий по 2 маршруту на Буммаш.
Напомним, 12 февраля было приостановлено движение трамваев на участке от Буммаша до улицы Тимирязева из-за поврежденной кабельной линии.
UPD: движение восстановлено