В районе Восточного поселка Ижевска стали реже ходить трамваи

Движение перенаправили от переулка Уральского до школы №64.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в районе Восточного поселка стали реже ходить трамваи. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, движение перенаправлено от переулка Уральского до школы №64.

На дороге возникла неисправность контактной сети.

Движение транспорта:

8 трамвай идет по 2 маршруту.

Вагоны 5 трамвая идут через одного: один вагон до Воткинского переулка, следующий по 2 маршруту на Буммаш.

Напомним, 12 февраля было приостановлено движение трамваев на участке от Буммаша до улицы Тимирязева из-за поврежденной кабельной линии.

UPD: движение восстановлено