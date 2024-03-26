Трамваи из Ульяновска могут направить для ремонта в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Глава Ульяновска Александр Болдакин и руководство МУП «Ульяновскэлектротранс» посетили в Ижевске МУП «ИжГЭТ». Об этом сам градоначальник сообщил в соцсетях. Делегации из Ульяновска представили организованный в цехах ижевского предприятия капитальный ремонт трамваев Tatra-T3.

«Ижевск является очень показательным примером для нашего города в вопросе развития городского электротранспорта. Серьёзное внимание здесь уделяется содержанию и обновлению подвижного состава. В трамвайном депо №1 города Ижевска организована ремонтная база для проведения капремонта старых вагонов «Татра 3» чехословацкого производства. После масштабной модернизации «родной» остаётся только тележка, остальные элементы, включая внутреннюю отделку и раму вагона, полностью обновляют. Срок выполнения работ — около трёх месяцев. Что немаловажно, работают не только по своему городу, но и сотрудничают с другими регионами», — написал Александр Болдакин.

Он подчеркнул, что для Ульяновска эта тема весьма актуальна — в городе больше половины трамваев нуждаются в ремонте и модернизации. По итогам визита Александр Болдакин поручил руководству МУП «Ульяновскэлектротранс» рассмотреть возможности создания подобной ремонтной базы на территории предприятия, либо, в случае большей экономической целесообразности, капитально отремонтировать ульяновские трамваи на ижевском предприятии.

«Во втором случае вместе с финансовым блоком администрации для начала рассчитаем расходы на транспортировку в обе стороны, запчасти и комплектующие, плюс сами работы», — подытожил глава Ульяновска.