Артем Богданов: ситуация с уборкой снега в Ижевске контролируемая

По словам начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска, из города вывезли уже около 12 тыс. тонн снега.

Ижевск. Удмуртия. Начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов рассказал, что ситуация с вывозом снега из города контролируемая. По его словам, с улиц вывезено уже около 12 тыс. тонн снега.

“Один подрядчик у нас сейчас работает - МУП ДРЭУ. Ситуация контролируемая. Снег увозим, 12 тысяч тонн уже почти вывезли на снегосвалку”, - рассказал Богданов.

По его словам, с нового года чистить улицы будут несколько подрядчиков. Город был разделен на 6 частей - это центральный квадрат и административные районные деления.

«По каждому контракту у нас сейчас по одной заявке. В Ленинском районе две заявки. Надеюсь, что все подпишем и с 1 января будем содержать город по новому. Контракты будут двухлетними. Критерии для участия были минимальные», - рассказал Богданов.