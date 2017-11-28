В котельную «Ижметмаш» прекратили поставку газа

На 28 ноября 2017 года просроченная задолженность предприятия составляет 56,7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прекратили поставлять газ в котельную АО «Ижметмаш». Как сообщает пресс-служба Газпром межрегионгаз, причиной для принятия такого решения стало неисполнение договоренностей по оплате. На 28 ноября 2017 года задолженность предприятия за потребление газа составляет 56,7 млн рублей.

Поставки ресурса прекратились 24 ноября, и это уже не в первый раз в этом году.

Напомним, что в июле и октябре на «Ижметмаше» был введен режим чрезвычайной ситуации.

«Комиссия по ЧС обязала ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» возобновить подачу газа на котельную, что привело к увеличению задолженности еще на 9 млн рублей. При этом, с августа 2017, ни предприятие-должник, ни администрация города Ижевска не предпринимает никаких действий по погашению долга», - отмечается в сообщении.

Добавим, что сейчас идет строительство участка магистральной трассы от ТЭЦ-2, появление которой позволит напрямую обеспечить теплоснабжение микрорайона «Буммаш» и «Столичный» от ТЭЦ и исключить из схемы проблемную котельную «Ижметмаша». Работы должны завершиться до конца декабря.

Также ранее стало известно, что 812 работников Ижевского завода металлургии и машиностроения могут остаться без работы в январе 2018 года. Их уволят из-за снижения объемов производства и отсутствия денег на оплату газа и электричества.