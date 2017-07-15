Режим ЧС ввели на «Ижметмаше» из-за возможного срыва отопительного сезона в двух микрорайонах Ижевска

Без отопления зимой могут остаться жители микрорайонов «Столичный» и «Буммаш».

Ижевск. Режим чрезвычайной ситуации ввели на «Ижметмаше» из-за возможного срыва отопительного сезона в микрорайонах «Столичный» и «Буммаш». Как сообщил заместитель Главы Администрации города по ЖКХ Сергей Задорожный, данная ситуация находится на постоянном контроле городских властей.

Строительство магистрального трубопровода на территории предприятия может не состояться из-за того, что «Ижметмаш» ограничило доступ на территорию предприятия работников подрядной организации, которая проводит работы по реконструкции тепловых сетей. Также из-за действия кредиторов, остановлена подготовка котельной к зиме, отключены электроэнергия и газ.

В сложившейся ситуации городские власти приняли экстренные меры и создали оперативный штаб, действия которого позволят возобновить подготовку котельной и других объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории АО «Ижметмаш».В частности, обеспечить доступ на территорию котельной подрядной организации.

Напомним, котельная АО «Буммаш-Энерго» - АО «Ижметмаш» является основным поставщиком тепловой энергии в отопительном периоде, обеспечивающей микрорайоны «Столичный» и «Буммаш». В зону действия котельной попадают 272 объекта, в том числе - 223 многоквартирных дома, 25 детских садов, 10 школ, 11 оздоровительных учреждений и 20 производственных организаций.