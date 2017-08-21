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      В Глазове углубят канавы на улице Кирова, чтобы дольше держался асфальт

      09:34, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:34, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      81
      0
      #благоустройство\n#Глазов\n#погода\n#город
      Фото: Пресс-служба Глазова
      81
      0

      Это также позволит избежать подтопления подвала здания Детско-юношеского центра.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове углубят водоотводные канавы на улице Кирова, чтобы дольше держался асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации «северной столицы» Удмуртской Республики.

      «Глава города поручил МУП ЖКУ на следующей неделе решить проблему водоотведения на улице Кирова между площадью Свободы и улицей Короленко. Помимо прочистки канав вдоль проезжей части, будет углубляться канава вдоль дома на улице Короленко, 10-а <…>», - отмечается в сообщении.

      Городские власти надеются, что углубление также позволит избежать подтопления подвала здания Детско-юношеского центра.

      Аналогичные работы ведутся на улице Первомайской и на территории Южного поселка.

      09:34, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      81
      0
      #благоустройство\n#Глазов\n#погода\n#город

       

       

       

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