В Глазове углубят канавы на улице Кирова, чтобы дольше держался асфальт

Это также позволит избежать подтопления подвала здания Детско-юношеского центра.

Глазов. Удмуртия. В Глазове углубят водоотводные канавы на улице Кирова, чтобы дольше держался асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации «северной столицы» Удмуртской Республики.

«Глава города поручил МУП ЖКУ на следующей неделе решить проблему водоотведения на улице Кирова между площадью Свободы и улицей Короленко. Помимо прочистки канав вдоль проезжей части, будет углубляться канава вдоль дома на улице Короленко, 10-а <…>», - отмечается в сообщении.

Городские власти надеются, что углубление также позволит избежать подтопления подвала здания Детско-юношеского центра.

Аналогичные работы ведутся на улице Первомайской и на территории Южного поселка.