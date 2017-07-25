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      Строительство объездной Сарапула начнется не раньше 2019 года

      15:01, 25 июля, 2017
      Ксения Чернова
      15:01, 25 июля, 2017
      Ксения Чернова
      116
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#мост\n#Камский мост
      Фото: @arzik2
      116
      0

      В этом году продолжится реконструкция дороги от купеческого города до Камского моста.

      Сарапул. Удмуртия. Проектирование и строительство объездной Сарапула начнется не раньше 2019 года. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

      Напомним, в начале 2015 года председатель правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев рассказал, что объездная в Сарапуле понадобится после сдачи в эксплуатацию моста через Каму. В настоящее время транспортный поток из Ижевска к мосту и обратно идет через улицу Гончарова.

      Вариантов организации объездной было несколько. В 2016 году Удмуртия рассчитывала получить первые средства на строительство дороги. Однако с финансированием произошла заминка.

      В 2017 году продолжится реконструкция дороги от Сарапула до моста. На эти цели из федерального бюджета выделено 200 млн. рублей.

      «Работы по реконструкции будут проводиться на участке протяженностью 5 км, в районе деревни Мазунино. Общая стоимость проекта при протяженности 28,5 км составляет 2,9 млрд. рублей», - отметили в пресс-службе.

      Напомним, срок сдачи моста перенесли на сентябрь. При этом транспорт курсирует по нему с ноября прошлого года.

      Пока проезд по мосту бесплатный. Пункты оплаты начнут работать с середины августа после проведения тестирования системы и обучения персонала. Концессионер и республика договорились об установлении тарифа, равного перевозке на пароме. Стоимость проезда по мосту через Каму для легкового автомобиля составит 250 рублей, по мосту через Буй – 80 рублей. Кроме того, концессионер разрабатывает программу лояльности для постоянных пользователей мостовых переходов через реку Кама и Буй.

      О том, как строили Камский мост в Удмуртии, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие планы так и не удалось реализовать, читайте в нашем материале.

      Сусанин / Обещанного три года ждут

      Камский мост в Удмуртии должны вот-вот открыть. Когда наступит это «вот-вот» и с какими проблемами пришлось столкнуться на долгом пути реализации проекта? Какой будет стоимость проезда и появится ли объездная в Сарапуле?


      15:01, 25 июля, 2017
      Ксения Чернова
      116
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#мост\n#Камский мост

       

       

       

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