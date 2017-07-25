В этом году продолжится реконструкция дороги от купеческого города до Камского моста.

Сарапул. Удмуртия. Проектирование и строительство объездной Сарапула начнется не раньше 2019 года. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, в начале 2015 года председатель правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев рассказал, что объездная в Сарапуле понадобится после сдачи в эксплуатацию моста через Каму. В настоящее время транспортный поток из Ижевска к мосту и обратно идет через улицу Гончарова.

Вариантов организации объездной было несколько. В 2016 году Удмуртия рассчитывала получить первые средства на строительство дороги. Однако с финансированием произошла заминка.

В 2017 году продолжится реконструкция дороги от Сарапула до моста. На эти цели из федерального бюджета выделено 200 млн. рублей.

«Работы по реконструкции будут проводиться на участке протяженностью 5 км, в районе деревни Мазунино. Общая стоимость проекта при протяженности 28,5 км составляет 2,9 млрд. рублей», - отметили в пресс-службе.

Напомним, срок сдачи моста перенесли на сентябрь. При этом транспорт курсирует по нему с ноября прошлого года.

Пока проезд по мосту бесплатный. Пункты оплаты начнут работать с середины августа после проведения тестирования системы и обучения персонала. Концессионер и республика договорились об установлении тарифа, равного перевозке на пароме. Стоимость проезда по мосту через Каму для легкового автомобиля составит 250 рублей, по мосту через Буй – 80 рублей. Кроме того, концессионер разрабатывает программу лояльности для постоянных пользователей мостовых переходов через реку Кама и Буй.

О том, как строили Камский мост в Удмуртии, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие планы так и не удалось реализовать, читайте в нашем материале.