  • $ 59.66 ↑
  • € 69.47 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Срок сдачи моста через Каму в Удмуртии перенесли на сентябрь

      10:47, 25 июля, 2017
      10:47, 25 июля, 2017
      501
      0
      #строительство\n#Камбарка\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#мост
      501
      0

      Проезд через Каму обойдется в 250 рублей, через Буй – в 80 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь перенесли срок сдачи моста через Каму. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, в настоящее время на объекте в Камбарском районе проходят проверки Ростехнадзора.

      «Завершение работ и получение разрешений (ЗОС) по второму этапу на мостовых переходах через реку Кама и реку Буй планируется в начале сентября 2017 года. В настоящее время проводятся итоговые проверки Ростехнадзора по первому этапу строительства мостового переходу через реку Кама и Госстройнадзора УР по строительству пунктов взимания платы и первому этапу строительства мостового перехода через реку Буй. В ближайшее время по результатам проведения данных проверок будет получено заключение о соответствии построенного объекта и выдано разрешение на ввод указанных объектов (этапов) в эксплуатацию», - говорится в ответе на редакционный запрос.

      Пока проезд по мосту бесплатный. Пункты оплаты начнут работать с середины августа после проведения тестирования системы и обучения персонала. Концессионер и республика договорились об установлении тарифа, равного перевозке на пароме. Стоимость проезда по мосту через Каму для легкового автомобиля составит 250 рублей, по мосту через Буй – 80 рублей. Кроме того, концессионер разрабатывает программу лояльности для постоянных пользователей мостовых переходов через реку Кама и Буй.

      Напомним, что ранее сообщалось, что открытие моста состоится 25 июля. Концессионное соглашение подписали 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила 13,9 млрд рублей. Сдачу объекта неоднократно переносили. 

      10:47, 25 июля, 2017
      501
      0
      #строительство\n#Камбарка\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#мост

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      9054

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      8131
      10:39, 19 июля, 2017

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      3972
      08:00, 18 июля, 2017

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      3735
      08:00

      В Ижевске мужчина выбросил девушку из окна

      3345
      14:28, 19 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      967

      Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

      863
      15:25, 19 июля, 2017

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      856
      14:19, 23 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      821
      09:10, 21 июля, 2017

      Роспотребнадзор проверит, не опасны ли спиннеры для детей

      741
      13:46, 18 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      984

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      771
      11:20, 21 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      761
      09:50, 21 июля, 2017

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      760
      23:40, 20 июля, 2017

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      722
      15:30, 22 июля, 2017

      Мультимедиа

      Виктор Савельев о сроках ввода моста через Каму

      LIVE: Утро Сусанина 25 июля 2017

      Удмуртия в минуту: возвращение Воложки и задержание грабителя банков

      24 июля, 2017