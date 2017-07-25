Срок сдачи моста через Каму в Удмуртии перенесли на сентябрь

Проезд через Каму обойдется в 250 рублей, через Буй – в 80 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь перенесли срок сдачи моста через Каму. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, в настоящее время на объекте в Камбарском районе проходят проверки Ростехнадзора.

«Завершение работ и получение разрешений (ЗОС) по второму этапу на мостовых переходах через реку Кама и реку Буй планируется в начале сентября 2017 года. В настоящее время проводятся итоговые проверки Ростехнадзора по первому этапу строительства мостового переходу через реку Кама и Госстройнадзора УР по строительству пунктов взимания платы и первому этапу строительства мостового перехода через реку Буй. В ближайшее время по результатам проведения данных проверок будет получено заключение о соответствии построенного объекта и выдано разрешение на ввод указанных объектов (этапов) в эксплуатацию», - говорится в ответе на редакционный запрос.

Пока проезд по мосту бесплатный. Пункты оплаты начнут работать с середины августа после проведения тестирования системы и обучения персонала. Концессионер и республика договорились об установлении тарифа, равного перевозке на пароме. Стоимость проезда по мосту через Каму для легкового автомобиля составит 250 рублей, по мосту через Буй – 80 рублей. Кроме того, концессионер разрабатывает программу лояльности для постоянных пользователей мостовых переходов через реку Кама и Буй.

Напомним, что ранее сообщалось, что открытие моста состоится 25 июля. Концессионное соглашение подписали 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила 13,9 млрд рублей. Сдачу объекта неоднократно переносили.