Количество машин, которые переправляются там, существенно снизилось. Но сотрудники переправ считают, что после того, как мост станет платным, ситуация улучшится.



Более того, с введением платы за проезд по мосту планируется открыть переправу Кама – Соколовка.



«Переправа пока не работает. Мы планируем запустить её после того, как проезд по мосту сделают платным», - рассказали информагентству «Сусанин» в порту «Камбарка».



Дело в том, что стоимость переправы на пароме обещает быть ниже платы за пользование мостом. В начале года правительство Удмуртии утвердило предельные тарифы для проезда по мостам через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. Согласно этому документу, легковые автомобили смогут пересечь Каму за 340 рублей, Буй – за 187 рублей. Для сравнения: за провоз легкового авто на пароме в Боярке возьмут 200 рублей.

