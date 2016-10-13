Обещанного три года ждут
Камский мост в Удмуртии должны вот-вот открыть. Когда наступит это «вот-вот» и с какими проблемами пришлось столкнуться на долгом пути реализации проекта?
Мост через Каму – проект, который реализовывали в Удмуртии последние четыре года. Очередной датой открытия должно было стать 25 июля, однако сроки сдачи вновь перенесли. Надеясь на скорую презентацию результата крупнейшего регионального концессионного соглашения, информагентство «Сусанин» решило рассказать о тех многочисленных подводных камнях, которые встретились строителям и республике с момента подписания договора.
Как все начиналось
Почти четыре года назад, 1 октября 2013 года, в Москве подписали концессионное соглашение между Удмуртской Республикой и банком ВТБ. Банк выделил концессионеру – ООО «Региональная инвестиционная компания» – 5 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей являлись проектным кредитом на 15 лет под 12,5% годовых, а 1,5 млрд – возобновляемой линией на оплату НДС под аналогичный процент на четыре года.
Мостовые переходы было решено соорудить через 4 реки – Каму, Буй, Камбарку и Вагановку. Общая стоимость проекта оценивалась в 13 942 млн рублей. Из них 2 516 млн рублей выделила федерация, 1 343 млн рублей – Удмуртия.
Мостовые переходы было решено соорудить через 4 реки – Каму, Буй, Камбарку и Вагановку. Общая стоимость проекта оценивалась в 13 942 млн рублей. Из них 2 516 млн рублей выделила федерация, 1 343 млн рублей – Удмуртия.
На время исполнения концессионером обязательств перед банком Удмуртия будет ежегодно выделять по 450 млн рублей на компенсацию затрат, не покрываемых доходом от эксплуатации. Однако эти средства предоставляются на возвратной основе. Возврат осуществляется через концессионную плату. На период эксплуатации объекта Концессионер ежегодно перечисляет Концеденту концессионную плату в размере 1 тыс. рублей.
После истечения срока окупаемости объекта концессионного соглашения и до окончания срока его действия Концессионер обязуется ежеквартально вносить Концеденту концессионную плату в размере, равном 1 % суммы выручки. После открытия мост до 2061 года передадут концессионеру. Проезд по мосту будет платным. Сооружение сможет пропускать до 15 тыс. автомобилей в сутки.
После истечения срока окупаемости объекта концессионного соглашения и до окончания срока его действия Концессионер обязуется ежеквартально вносить Концеденту концессионную плату в размере, равном 1 % суммы выручки. После открытия мост до 2061 года передадут концессионеру. Проезд по мосту будет платным. Сооружение сможет пропускать до 15 тыс. автомобилей в сутки.
Когда все закончится?
Точная дата открытия моста до сих пор является тайной за семью печатями. Церемония была намечена на 17 июля.
В мае власти региона провели совещание с владельцем основного концессионера строительства ООО «РИК», банком ВТБ, и «сошлись во мнении», что сдвинуть срок сдачи моста с 17 июля может только «некий форс-мажор». Об этом рассказывал врио главы республики Александр Бречалов.
Сдать 17 июля мост - это только начало, а вот чтобы его заполнить, загрузить, и чтобы это было для концессионера в общем-то не убыток, как у нас очень часто это бывает, вот это уже совместная работа.
Позже стало известно, что открытие моста все же перенесли. Во вторник, 25 июля, в Удмуртию должен был прибыть министр транспорта России Максим Соколов. Однако и его приезд в этот день не состоится.
О том, что открытия не будет, рассказал информагентству «Сусанин» руководитель строительства моста, представитель ООО «Пуск» Александр Малов: «25 июля открытия никакого не планируется. На объекте на данный момент строительно-монтажные работы закончены на 99%. В основном работы, которые ведутся сейчас, это благоустройство, это окончание наладки всех систем, уборка. Если вы на объекте были, видели, что работы ведутся на всем протяжении».
О том, что открытия не будет, рассказал информагентству «Сусанин» руководитель строительства моста, представитель ООО «Пуск» Александр Малов: «25 июля открытия никакого не планируется. На объекте на данный момент строительно-монтажные работы закончены на 99%. В основном работы, которые ведутся сейчас, это благоустройство, это окончание наладки всех систем, уборка. Если вы на объекте были, видели, что работы ведутся на всем протяжении».
Лес рубят – щепки летят
Проезжая по Камскому мосту, можно увидеть судно, лежащее на берегу реки – маленькое, с дороги похожее на скорлупку.
Это катер-тральщик «Камбаряк», раньше по нескольку раз в день пересекавший Каму и толкавший рядом с собой груженый паром по маршруту Тарасово - Камбарка. Теперь вместе с плавучей платформой он засыхает на песке. Переправу на этом месте открывать больше не планируется.
Меньше, чем «Камбаряку», повезло парому на реке Буй. Раньше его использовали в качестве моста. Теперь платформа лежит в воде, затонув почти на треть. Интересно, какими полезными элементами может обогатить реку ржавеющая конструкция?..
Меньше, чем «Камбаряку», повезло парому на реке Буй. Раньше его использовали в качестве моста. Теперь платформа лежит в воде, затонув почти на треть. Интересно, какими полезными элементами может обогатить реку ржавеющая конструкция?..
По старинке
В настоящее время перебраться через Каму на территорию Удмуртии на пароме можно в двух местах – в районе деревни Боярка и на переправе Сарапул – Ершовка.
Количество машин, которые переправляются там, существенно снизилось. Но сотрудники переправ считают, что после того, как мост станет платным, ситуация улучшится.
Более того, с введением платы за проезд по мосту планируется открыть переправу Кама – Соколовка.
«Переправа пока не работает. Мы планируем запустить её после того, как проезд по мосту сделают платным», - рассказали информагентству «Сусанин» в порту «Камбарка».
Дело в том, что стоимость переправы на пароме обещает быть ниже платы за пользование мостом. В начале года правительство Удмуртии утвердило предельные тарифы для проезда по мостам через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. Согласно этому документу, легковые автомобили смогут пересечь Каму за 340 рублей, Буй – за 187 рублей. Для сравнения: за провоз легкового авто на пароме в Боярке возьмут 200 рублей.
Более того, с введением платы за проезд по мосту планируется открыть переправу Кама – Соколовка.
«Переправа пока не работает. Мы планируем запустить её после того, как проезд по мосту сделают платным», - рассказали информагентству «Сусанин» в порту «Камбарка».
Дело в том, что стоимость переправы на пароме обещает быть ниже платы за пользование мостом. В начале года правительство Удмуртии утвердило предельные тарифы для проезда по мостам через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. Согласно этому документу, легковые автомобили смогут пересечь Каму за 340 рублей, Буй – за 187 рублей. Для сравнения: за провоз легкового авто на пароме в Боярке возьмут 200 рублей.
Пока верстался материал, появилась новая информация о тарифах.
«Между Удмуртской Республикой и концессионером – ООО «РИК» - достигнуты договоренности о сохранении тарифа в размере действующей стоимости на переправах (для легкового автомобиля: мост через реку Кама 250 рублей, мост через реку Буй 80 рублей). Кроме этого, в настоящее время концессионером разрабатывается программа лояльности в отношении стоимости проезда для постоянных пользователей мостовых переходов через реку Кама и Буй», - пояснили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.
Плату начнут взимать с середины августа 2017 года, после проведения тестовых испытаний системы и обучения персонала. Не исключено, что после этого вырастут цены на билеты на автобусы, которые проезжают по мосту.
«Между Удмуртской Республикой и концессионером – ООО «РИК» - достигнуты договоренности о сохранении тарифа в размере действующей стоимости на переправах (для легкового автомобиля: мост через реку Кама 250 рублей, мост через реку Буй 80 рублей). Кроме этого, в настоящее время концессионером разрабатывается программа лояльности в отношении стоимости проезда для постоянных пользователей мостовых переходов через реку Кама и Буй», - пояснили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.
Плату начнут взимать с середины августа 2017 года, после проведения тестовых испытаний системы и обучения персонала. Не исключено, что после этого вырастут цены на билеты на автобусы, которые проезжают по мосту.
Сдержат ли обещание?
Следующий вопрос также поднимался властями Удмуртии не раз и не два. Поток автомобилей, проезжающий по мосту, неизменно будет проходить через Сарапул. Это создает прямую угрозу состоянию дорожного полотна на улице Гончарова, по которой и едут автомобили, грузовики и фуры.
У этой проблемы есть решение – объездная. Новости о том, что её построят, появились еще в январе 2015 года. О намерении проложить дорогу в обход купеческого города рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев.
«Такой поток улица не «проглотит», - отметил он.
Вариантов организации объездной было несколько. В 2016 году Удмуртия рассчитывала получить первые средства на дорогу. Во вторник, 25 июля, стало известно, что проектирование и строительство объездной может начаться не ранее 2019 года. Связано это с проблемами с финансированием.
«Такой поток улица не «проглотит», - отметил он.
Вариантов организации объездной было несколько. В 2016 году Удмуртия рассчитывала получить первые средства на дорогу. Во вторник, 25 июля, стало известно, что проектирование и строительство объездной может начаться не ранее 2019 года. Связано это с проблемами с финансированием.
«Семь загибов на версту»
Вызывает опасения и состояние дороги от Сарапула до моста. Крупных ям на ней не встретишь, но в народе такие участки называют «стиральной доской». Власти Удмуртии пояснили, что дорогу от Костино до Камбарки планируется реконструировать.
«На эти цели из федерального бюджета выделено 200 млн. рублей. Работы по реконструкции будут проводиться на участке протяженностью 5 км, в районе деревни Мазунино. Общая стоимость проекта при протяженности 28,5 км составляет 2,9 млрд. рублей», - отметили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.
К слову, дорога похожа на стиральную доску и на другом берегу Камы – участок от моста через Буй до башкирского Нефтекамска в порядок так и не привели. Ранее СМИ Башкортостана сообщали о том, что в связи со строительством Камского моста вокруг Нефтекамска появится объездная: двухполосная дорога с двумя путепроводами общей протяженностью более 13 км.
Этим проектом, по данным портала Delogazeta.ru, заинтересовались китайские инвесторы. Начало строительства было намечено на 2016 год. Однако работы до сих пор не стартовали.
В этом свете гораздо более привлекательной выглядит дорога до переправы в Боярке. Автомобилям, направляющимся из Уфы в Удмуртию, в этом случае не придется заезжать в Нефтекамск. Про более низкую стоимость проезда на пароме уже было написано выше.
Проблемы с дорогами, прилегающими к мосту с двух сторон, могут привести к снижению транзитного потока. А именно он должен приносить прибыль, которая позволит концессионеру окупить затраты на реализацию проекта.
К слову, дорога похожа на стиральную доску и на другом берегу Камы – участок от моста через Буй до башкирского Нефтекамска в порядок так и не привели. Ранее СМИ Башкортостана сообщали о том, что в связи со строительством Камского моста вокруг Нефтекамска появится объездная: двухполосная дорога с двумя путепроводами общей протяженностью более 13 км.
Этим проектом, по данным портала Delogazeta.ru, заинтересовались китайские инвесторы. Начало строительства было намечено на 2016 год. Однако работы до сих пор не стартовали.
В этом свете гораздо более привлекательной выглядит дорога до переправы в Боярке. Автомобилям, направляющимся из Уфы в Удмуртию, в этом случае не придется заезжать в Нефтекамск. Про более низкую стоимость проезда на пароме уже было написано выше.
Проблемы с дорогами, прилегающими к мосту с двух сторон, могут привести к снижению транзитного потока. А именно он должен приносить прибыль, которая позволит концессионеру окупить затраты на реализацию проекта.
Денежный вопрос
В 2016 году в Удмуртии остро стоял вопрос долгов по зарплате. Генподрядчик – им была компания «Мостострой-12» – не мог рассчитаться не только со своими рабочими, но и с привлеченными к строительству студентами.
«Для меня это был страшный момент. Строители сами говорили, что есть необходимость в студентах. Я сам их туда призывал. Ребята молодые, дружные – отличная команда. Они не пировали. Они работали с душой. Им платить надо, они заработали немаленькие деньги. Разговор был жесткий с руководством», - отмечал Александр Соловьев, занимавший тогда пост главы республики.
Рассчитаться с долгами компания обещала в сентябре. Потом этот срок перенесли на декабрь.
Как рассказал представитель нового генподрядчика ООО «Пуск» Александр Малов, студенты заработанные ими деньги все же получили. О том, выдали ли зарплату сотрудникам «Мостострой-12», он осведомлен не был.
К слову, из-за того, что работникам не выдавали денег, в октябре прошлого года они самовольно открыли движение по мосту. За небольшое денежное вознаграждение пересечь его могли и легковые, и грузовые автомобили. Пропускали по недостроенному объекту и пассажирские автобусы.
Через несколько дней после того, как данная схема раскрылась, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев заявил об открытии рабочего движения. Спустя еще пару дней стало известно, что Западно-Уральское управление Ростехнадзора России не выдавало заключение о соответствии моста через Каму в Камбарском районе Удмуртии требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом говорится в ответе ведомства на редакционный запрос информагентства «Сусанин». Как пояснили в надзорном ведомстве, без подобного заключения невозможно выдать разрешение на эксплуатацию моста.
В июле 2017 года информагентство «Сусанин» вновь обратилось в территориальное управление Ростехнадзора с вопросом о выдаче заключения.
«По состоянию на 21.07.2017 г. заключение о соответствии построенного объекта <…> требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора не выдавалось», - говорится в ответе надзорного органа.
Как пояснили «Сусанину» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, завершить работы и получить разрешения по второму этапу планируется в начале сентября 2017 года. А между тем, транспорт по неоткрытому мосту идет...
Рассчитаться с долгами компания обещала в сентябре. Потом этот срок перенесли на декабрь.
Как рассказал представитель нового генподрядчика ООО «Пуск» Александр Малов, студенты заработанные ими деньги все же получили. О том, выдали ли зарплату сотрудникам «Мостострой-12», он осведомлен не был.
К слову, из-за того, что работникам не выдавали денег, в октябре прошлого года они самовольно открыли движение по мосту. За небольшое денежное вознаграждение пересечь его могли и легковые, и грузовые автомобили. Пропускали по недостроенному объекту и пассажирские автобусы.
Через несколько дней после того, как данная схема раскрылась, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев заявил об открытии рабочего движения. Спустя еще пару дней стало известно, что Западно-Уральское управление Ростехнадзора России не выдавало заключение о соответствии моста через Каму в Камбарском районе Удмуртии требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом говорится в ответе ведомства на редакционный запрос информагентства «Сусанин». Как пояснили в надзорном ведомстве, без подобного заключения невозможно выдать разрешение на эксплуатацию моста.
В июле 2017 года информагентство «Сусанин» вновь обратилось в территориальное управление Ростехнадзора с вопросом о выдаче заключения.
«По состоянию на 21.07.2017 г. заключение о соответствии построенного объекта <…> требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора не выдавалось», - говорится в ответе надзорного органа.
Как пояснили «Сусанину» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, завершить работы и получить разрешения по второму этапу планируется в начале сентября 2017 года. А между тем, транспорт по неоткрытому мосту идет...