Также на месте работают два микроавтобуса, которые доставляют жителей микрорайона Нагорный до своих домов.

Ижевск. В Ижевске в районе подтопленных плотин организовали пункты постоянного наблюдения. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, на месте работают два микроавтобуса, которые доставляют жителей микрорайона Нагорный до своих домов.

Перелив воды через плотины произошел из-за сильных дождей в ночь с 6 на 7 июля, в результате чего были перекрыты две улицы: Азаматовская и Пихтовая.

Ночью на месте работали представители городской администрации, коммунальных служб, МЧС и Минприроды.

Сейчас проезд к микрорайону Нагорный организован через СНТ Майский.

В 9:00 7 июня городские службы начали работы по укреплению дамбы на улице Пихтовой и очистке стоков. Угрозы подтопления для территорий жилых домов и строений сейчас нет.

«Ситуация находится на контроле городского штаба», - говорится в сообщении.

По информации пресс-лужбы главы и правительства Удмуртии, в жилой зоне микрорайона расположено 53 дома, в которых проживает 120 человек, в том числе 24 ребёнка. Социально значимых объектов здесь нет.

В месте перелива воды установлена мерная линейка, ведётся мониторинг уровня. В настоящий момент над дорожным полотном он составляет 27 сантиметров по всей протяженности обеих плотин.