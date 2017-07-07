В ижевском микрорайоне Нагорный произошел перелив воды через плотины пруда

Из-за этого перекрыли движение по двум улицам.

Ижевск. В ижевском микрорайоне Нагорный произошел перелив воды через дороги двух плотин пруда. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, из-за этого перекрыли движение по улицам Пихтовая и Азаматовская.

«Ввиду перелива воды через плотины движение по данным улицам перекрыто, организован проезд по объездному пути через СНТ Ошмес и СНТ Майский», - говорится в сообщении на официальном сайте города.

Отметим, что перелив произошел в ночь с 6 на 7 июля, в 1:30 по местному времени.