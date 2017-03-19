В Ижевске школу на улице Берша построят на основе казанского проекта

Также продолжается проектирование нескольких общеобразовательных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Школу на улице Архитектора Берша в Ижевске планируют построить на основе проекта школы в Казани. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации города по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

«В настоящее время мы прорабатываем вопрос привязки проекта казанской школы на 1 224 учащихся, это по улице Берша. Из Казани мы получим права на проект этой школы и параллельно будем осуществлять привязку этой школы к земельному участку, проходить экспертизу», - сказал замглавы администрации Ижевска.

Кроме того, по его словам, сейчас в городе проектирую еще несколько новых школ.

«На сегодняшний момент мы уже запроектировали школу в микрорайоне А-10, это улица Ильфата Закирова. Школа будет строиться по тому же проекту, что и в переулке Прасовском. Этот проект предусматривает 825 мест. Привязывая проекты повторного применения, мы экономим достаточно большое количество денежных средств», - добавил Нестеренко.