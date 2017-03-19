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      В Ижевске школу на улице Берша построят на основе казанского проекта

      13:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      13:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      167
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#градостроительство
      Фото: pixabay.com
      167
      0

      Также продолжается проектирование нескольких общеобразовательных учреждений.

      Ижевск. Удмуртия. Школу на улице Архитектора Берша в Ижевске планируют построить на основе проекта школы в Казани. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации города по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

      «В настоящее время мы прорабатываем вопрос привязки проекта казанской школы на 1 224 учащихся, это по улице Берша. Из Казани мы получим права на проект этой школы и параллельно будем осуществлять привязку этой школы к земельному участку, проходить экспертизу», - сказал замглавы администрации Ижевска.

      Кроме того, по его словам, сейчас в городе проектирую еще несколько новых школ.

      «На сегодняшний момент мы уже запроектировали школу в микрорайоне А-10, это улица Ильфата Закирова. Школа будет строиться по тому же проекту, что и в переулке Прасовском. Этот проект предусматривает 825 мест. Привязывая проекты повторного применения, мы экономим достаточно большое количество денежных средств»,  - добавил Нестеренко.

      13:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      167
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#градостроительство
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