Движение троллейбусов в Ижевске восстановили

В пресс-службе ИжГЭТ сказали, что на участке не было напряжения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске восстановили движение маршрутов троллейбусов №6, 10, 14. Как сообщила корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь ИжГЭТ Наталья Кузнецова, на участке, где ходит транспорт, не было напряжения.

«Они уже ходят. В 9:01 движение восстановили. На участке не было напряжения», - сказала Кузнецова.

Напомним, ранее жители Ижевска сообщили в соцсетях, что троллейбусы №6, 10 и 14 перестали ходить по улице Карла Либкнехта.