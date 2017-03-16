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      Новости Удмуртии

      Движение троллейбусов в Ижевске восстановили

      09:39, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:39, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      411
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
      411
      0

      В пресс-службе ИжГЭТ сказали, что на участке не было напряжения.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске восстановили движение маршрутов троллейбусов №6, 10, 14. Как сообщила корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь ИжГЭТ Наталья Кузнецова, на участке, где ходит транспорт, не было напряжения.

      «Они уже ходят. В 9:01 движение восстановили. На участке не было напряжения», - сказала Кузнецова.

      Напомним, ранее жители Ижевска сообщили в соцсетях, что троллейбусы №6, 10 и 14 перестали ходить по улице Карла Либкнехта.

      09:39, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      411
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия

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