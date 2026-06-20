В течении учебного года там будет идти большой ремонт.
Ижевск. Удмуртия. Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая в Ижевске на время капитального ремонта переводит 650 учеников в другие школы. Председатель правительства республики Роман Ефимов написал об этом в соцсетях.
Ремонт коснется почти всех помещений. В плохом состоянии находятся кровля, спортзал, лестничные пролеты.
Во время выездного совещания на объекте подрядчик получил задание увеличить число строителей, чтобы не затянуть со сдачей объекта в нормативный срок.
Дети продолжат обучение в соседних школах №55 и №20.
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