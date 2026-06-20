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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая в Ижевске переводит 650 учеников в соседние школы

13:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая в Ижевске переводит 650 учеников в соседние школы
13:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
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#ремонт школ\n#школы\n#проверка школы
Источник фото: Роман Ефимов
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В течении учебного года там будет идти большой ремонт.

Ижевск. Удмуртия. Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая в Ижевске на время капитального ремонта переводит 650 учеников в другие школы. Председатель правительства республики Роман Ефимов написал об этом в соцсетях. 

Ремонт коснется почти всех помещений. В плохом состоянии находятся кровля, спортзал, лестничные пролеты. 

Во время выездного совещания на объекте подрядчик получил задание увеличить число строителей, чтобы не затянуть со сдачей объекта в нормативный срок.

Дети продолжат обучение в соседних школах №55 и №20.  

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13:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
30
0
#ремонт школ\n#школы\n#проверка школы