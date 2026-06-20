Ижевск. Удмуртия. Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая в Ижевске на время капитального ремонта переводит 650 учеников в другие школы. Председатель правительства республики Роман Ефимов написал об этом в соцсетях.

Ремонт коснется почти всех помещений. В плохом состоянии находятся кровля, спортзал, лестничные пролеты.

Во время выездного совещания на объекте подрядчик получил задание увеличить число строителей, чтобы не затянуть со сдачей объекта в нормативный срок.

Дети продолжат обучение в соседних школах №55 и №20.