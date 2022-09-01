45 000 школьников Ижевска обеспечат бесплатным горячим питанием

Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября 45 тысяч ижевских школьников обеспечат бесплатным горячим питанием. Об этом в соцсетях сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Это ученики 1-4 классов, обучающиеся из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья», — написал градоначальник.

Он также отметил, что 37 тысяч учеников младших классов будут обеспечены молоком и кондитерским изделием по республиканской программе «Детское и школьное питание».

Контроль за процессом возлагается не только на надзорные органы, такая возможность есть и у родителей, подчеркнул глава Ижевска. По их обращениям школа может организовать снятие проб с блюд. Обратиться по вопросам организации питания родители также могут на горячую линию Управления образования горадминистрации по телефону 41-45-69.