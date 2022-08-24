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Госавтоинспекция перед учебным годом проверила безопасность ижевских школьные автобусных маршрутов

09:40, 24 августа, 2022
Юрий Абашев
Госавтоинспекция перед учебным годом проверила безопасность ижевских школьные автобусных маршрутов
09:40, 24 августа, 2022
Юрий Абашев
394
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#транспорт
394
0

Школьным транспортов пользуется 507 детей.

Ижевск. Удмуртия. Комиссия в составе сотрудников управления образования Ижевска, Госавтоинспекции и общественников проверила безопасность городских школьных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

На данный момент в Ижевске действует четыре согласованных с ГИБДД школьных маршрутов. Специалисты на каждой линии изучили состояние дорог, автобусов, наличие разметки и дорожных знаков, определили пути следования транспорта.

В 2022 году на замену трём изношенным автобусам пришли новые.

«Новый транспорт получили школы №№ 70, 18. Потому что в микрорайоне Люлли самая большая потребность по подвозу детей», — рассказала начальник Управления образования администрации города Наталья Гвоздкова.

На сегодняшний день школьными автобусами пользуются 507 детей, проживающих в отдалённых микрорайонах города:

  • микрорайон Бригада Самолет (школа № 17);
  • совхоз Медведево, микрорайон Люлли (школа № 18);
  • микрорайоны Нагорный и Старый Игерман (школа № 70);
  • микрорайоны Радужный, Новые Парники, Березово (школа № 100).

В 2022 году планируется запустить ещё два школьных маршрута от школ №№ 70 и 85.

 

 

09:40, 24 августа, 2022
Юрий Абашев
394
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#транспорт