УдГУ прошел отбор в программу Минобрнауки России

Теперь он может претендовать на ежегодную грантовую поддержку в размере 100 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет попал в программу господдержки российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

Летом 2021 года Министерство образования и науки России запустило программу господдержки российских вузов «Приоритет 2030». В ней приняли участие 200 вузов. В сентябре текущего года они прошли процедуру защиты и комиссия определила 106 победителей. Именно они теперь могут претендовать на ежегодную грантовую поддержку в размере 100 млн рублей.

В числе победителей оказался и Удмуртский государственный университет. Он представил свою программу стратегического развития, в которой были обозначены 5 проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона и страны.

Первый проект: «Интеллектуальный капитал развития региона». Он поможет развить систему образования Удмуртии. Завершив проект получится уменьшить отток выпускников школ из региона и развить систему трудоустройства молодых специалистов.

Проект «Центр смарт-компетенций цифровой трансформации УР» направлен на повышение цифровой зрелости экономики и социальной сферы Удмуртии. Он создаст устойчивую и безопасную цифровой инфраструктуру региона и сформирует сетевую научно-образовательную систему.

Еще один проект «Новое качество жизни: ответ на современные биоэкологические вызовы» связан с экологией и биомедициной. Он должен помочь повысить качество жизни людей.

Четвертый проект называется «Научный центр превосходства в области математики, механики и робототехники».По его итогам повысится не только публикационная активность в научных изданиях, но и появятся инновационные продукты и технологии в области робототехники.

Последний проект стал одним из наиболее ярких — «Удмуртия в глобальном пространстве». Его целью является сохранение и развитие удмуртского языка и традиционной культуры. Также планируется повысить привлекательность региона в глобальном культурном и экономическом пространстве.