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Жителей улицы 40 лет Победы в Ижевске приглашают обсудить судьбу Сквера желаний

13:40, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жителей улицы 40 лет Победы в Ижевске приглашают обсудить судьбу Сквера желаний
13:40, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#горожане\n#развитие
Фото: vk.com (Катрина Селезнева)
227
0

Горожане обсудят идеи дальнейшего развития общественного пространства.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут встречу с горожанами для решения судьбы Сквера желаний. Об этом рассказала депутат Госсовета Удмуртии, заместитель председателя постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Катрина Селезнева.

Жителей домов на улице 40 лет Победы приглашают встретиться 20 июля в 18:00 в Сквере желаний. Горожанам предстоит решить, как дальше развивать это общественное пространство. 

«Я считаю, что жители сами должны определять, как именно должен развиваться их район, какие места и проекты должны получать поддержку, как они будут выглядеть и что там появится», — заявила Катрина Селезнева. 

Она отметила, что идеи людей можно будет реализовать благодаря программе самообложения. В таком случае они вложат 20% своих средств, а все остальное добавит город и регион. 

13:40, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#горожане\n#развитие