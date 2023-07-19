Жителей улицы 40 лет Победы в Ижевске приглашают обсудить судьбу Сквера желаний

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут встречу с горожанами для решения судьбы Сквера желаний. Об этом рассказала депутат Госсовета Удмуртии, заместитель председателя постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Катрина Селезнева.

Жителей домов на улице 40 лет Победы приглашают встретиться 20 июля в 18:00 в Сквере желаний. Горожанам предстоит решить, как дальше развивать это общественное пространство.

«Я считаю, что жители сами должны определять, как именно должен развиваться их район, какие места и проекты должны получать поддержку, как они будут выглядеть и что там появится», — заявила Катрина Селезнева.

Она отметила, что идеи людей можно будет реализовать благодаря программе самообложения. В таком случае они вложат 20% своих средств, а все остальное добавит город и регион.