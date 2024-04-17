В рамках соглашения о сотрудничестве Холдинг Т1 поможет развивать в Удмуртии сферу ИТ

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии подписало соглашение с одним из лидеров российского ИТ-рынка — Холдингом Т1. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В рамках соглашения обе стороны будут формировать благоприятные условия для развития цифровых технологий и поддержки инвестиционной привлекательности региона. В результате в Удмуртии рассмотрят возможности пилотирования продуктов Холдинга Т1. Представители компании и правительства региона уже пообщались на тему мониторинга и автоматизации процессов управления территориями Удмуртии и осуществления налогового мониторинга.

Также холдинг поможет оснастить общеобразовательные учреждения Удмуртии современным оборудованием и будет участвовать в профориентационной работе со школьниками. В планах — наладить партнёрство с местными вузами и средними профессиональными организациями, а также создать курс на базе Академии «Цифра». В результате эти действия помогут и в реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.

Глава Удмуртии Александр бречалов отметил, что в 2023 году оборот ИТ-компаний региона составил практически 27 млрд рублей. В результате республика оказалась на первом месте в ПФО по темпам роста.

«При этом мы понимаем, что один из главных сдерживающих факторов дальнейшего развития для нас остаётся общий дефицит профессионалов. Соглашение даст нам возможность опираться на опыт компании в части реализации образовательных проектов, выстраивать сотрудничество с высокопрофессиональными специалистами ИТ-сферы федерального значения и готовить уже со школы кадры для ИТ-отрасли», — рассказал Александр Бречалов.

Гендиректор Холдинга T1 Алексей Фетисов заявил, что Удмуртия является одним из ведущих регионов по динамике роста ИТ. Инновации внедряют почти во всех отраслях экономики.

«Как сильный технологический партнер Холдинг Т1 готов внести стратегически важный вклад в дальнейшую цифровизацию области. <...> Уверен, объединение наших компетенций с поддержкой Правительства Удмуртской Республики даст дополнительный стимул для формирования будущего ИТ-ландшафта региона», — прокомментировал Алексей Фетисов.

Отмечается, что холдинг давно помогает развивать ИТ-отрасль в Удмурти. В Ижевске в Холдинге Т1 работают более 300 человек. Также специалисты сотрудничают с ИжГТУ и реализуют профильные образовательные программы для студентов.