В Удмуртии представили прогноз социально-экономического развития республики до 2026 года

Ижевск. Удмуртия. Министр экономики Удмуртии Сергей Юрин рассказал в соцсетях о прогнозе социально-экономического развития республики до 2026 года. Он является базовым документом для формирования бюджета региона.

«В среднесрочной перспективе прогнозируем умеренный рост по ключевым показателям экономики, основанный на росте промышленного производства, сельского хозяйства и строительного сектора. При этом остаются риски отложенного отрицательного эффекта от внешнеэкономических угроз и ограничений, волатильности курса рубля и снижения индекса промышленного производства сырьевых отраслей», — написал министр.

Он подчеркнул, что в целом фиксируется повышение экономической и инвестиционной активности субъектов экономики, восстановление логистических и производственных цепочек и связей, тренд на отраслевую трансформацию и переориентацию экспорта.

Так, темпы роста ВРП Удмуртии в сопоставимых ценах в базовом варианте прогнозируются: 103% (2024 год); 103,1% (2025 год); 103,4% (2026 год).

В сравнении с предыдущими годами динамика индекса промпроизводства выглядит так: 108,9% (2021 год); 103,7% (2022 год); 105% (2023 год); 102% (2024 год); 101,7% (2025 год); 101,7% (2026 год.)

Если в сельском хозяйстве Удмуртии в 2022 году объём продукции достигал 91,3 млрд рублей, то оценка 2023 года — 87,5 млрд рублей. Прогноз на будущее таков: 93,8 млрд руб. (2024 год); 100,2 млрд руб. (2025 год); 107,4 млрд рублей (2026 год).

Уровень официально зарегистрированной безработицы до 2026 года включительно прогнозируется без изменений на уровне 0,60%.

Номинальная начисленная зарплата в рублях вырастет: 57 448 руб. (2024 год); 61 469 руб. (2025 год); 65 464 руб. (2026 год). Но при этом реальная зарплата прогнозируется в сторону снижения: 107,2% (2023 год); 103,5 (2024 год); 102,5% (2025 год); 102,3% (2026 год).

Напомним, ранее глава Ижевска одобрил прогноз социально-экономического развития города до 2026 года.