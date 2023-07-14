Новые автобусы, медиапанели и мобильное приложение: что внедряет «ИПОПАТ» для удобства пассажиров в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В АО «ИПОПАТ» показали журналистам, к какому единому стандарту планируют привести все автобусы Ижевска.

Для начала сотрудники Центра территориального развития разработали фирменный стиль автобусов и создали специальные новые информационные наклейки.

Также автобусы Ижевска начали оснащать валидаторами для бескондукторной системы оплаты проезда. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что с помощью этого оборудования получится решить проблему нехватки кондукторов в летнее время, а также бесконтактная оплата обеспечит финансовую прозрачность.

«Для пассажиров на сегодняшний день бесконтактная оплата намного удобнее. Это и сохранение той же самой оплаты в электронном виде, и отсутствие необходимости доставать кошелек и искать мелочь. На сегодняшний день до 80% пассажиров уже пользуются безналичной оплатой», — заявил Алексей Горбачев.

Исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов рассказал, что в Ижевске валидаторами оборудованы 75 автобусов из 290.

Фото: ИА «Сусанин»

«Планируем до конца августа оборудовать 100 единиц транспортных средств, и в планах, скорее всего на следующий год, оборудовать оставшийся подвижной состав», — прокомментировал Руслан Гиниятов.

Напомним, что ранее правительство Удмуртии заключило соглашение о сотрудничестве со Сбер, в рамках которого в регионе реализуют проект «Карта жителя Удмуртской Республики». Благодаря этому бесконтактный проезд станет еще доступнее, и установленные валидаторы уже готовы принимать подобные карты.

Полностью бескондукторная система оплаты проезда уже действует на автобусных маршрутах №8 и №79. Чтобы пассажирам было удобнее оплачивать проезд в этом транспорте, с января 2023 года в городе заработало мобильное приложение «Удмуртия транспорт».

В автобусах №8 и №79 появились наклейки с QR-кодами, через которые можно скачать это приложение или сразу оплатить проезд. В дальнейшем пассажиру будет достаточно зайти в приложение в автобусе и сразу оплатить билет, если на телефоне включена геопозиция и Bluetooth.

Фото: ИА «Сусанин»

«Приложение само определит, в каком транспортном средстве вы находитесь и сколько здесь стоит проезд, вам нужно только подтвердить оплату. В результате пассажир получит билет с динамическим QR-кодом, с которого нельзя сделать скриншот, чтобы передать кому-то», — рассказала руководитель проектного офиса компании-разработчика приложения ООО «Датапакс» Анастасия Москвина.

Также в приложении можно узнать расписание транспорта, отслеживать его в режиме реального времени и строить маршруты. За полгода работы приложения с его помощью каждый месяц горожане оплачивали около 100 поездок.

Следующим новшеством, которое в будущем планирует внедрить АО «ИПОПАТ» — это медиапанели в салоне транспорта. На них пассажирам будут показывать предстоящие остановки, а также рассказывать о безналичной оплате проезда.

Фото: ИА «Сусанин»

«Эти решения, которые мы сегодня продемонстрировали, мы будем транслировать на весь свой подвижной состав в будущем, что повысит в целом качество и комфорт для наших пассажиров», — прокомментировал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

Он заявил, что все новые автобусы будут приводиться к этому единому стандарту. А чтобы меньше тратить сил на установку этого оборудования, компания рассматривает возможность покупки автобусов «Лотос», которые уже имеют все нужные комплектующие. Первую партию новых транспортных средств планируется направить на пригородные маршруты.

«Планируется приобретение пробной партии этих автобусов, их конечно надо проверить и обкатать, но чисто визуально, чисто по своим техническим характеристикам, по выбросу, раз они работают на газобаллонном оборудовании, это движение вперед», — заявил заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Фото: ИА «Сусанин»