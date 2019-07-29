В техникумах и колледжах Удмуртии увеличили количество бюджетных мест

В 2019 году их стало на 10 больше, чем в предыдущем.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Удмуртии увеличилось количество бюджетных мест на подготовку специалистов среднего звена. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики, их стало на 10 больше по сравнению с 2018 годом.

В организациях СПО уже идет приемная комиссия. Документы на очную форму принимают до 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября. Для обучения по образовательным программам по специальностям, требующим определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, заявления принимаются до 10 августа.

Также отметим, что в 2019 году в средне-профессиональных образовательных учреждениях республики появятся новые специальности:

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

- аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов;

- художник по костюму;

- монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок;

- стилистика и искусство визажа.

По итогам 2018 года самыми востребованными профессиями на рынке труда Удмуртии стали педагог профессионального обучения, педагог дошкольного образования, бухгалтер, продавец, повар, электрогазосварщик, водитель, воспитатель детского сада (яслей-сада), медицинская сестра, менеджер, а также инженерно-технические специальности.