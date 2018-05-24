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Две школы Ижевска получат федеральные гранты в размере 1 млн рублей

12:35, 24 мая, 2018
12:35, 24 мая, 2018
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гранты
Фото: susanin.news
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Это школа №27 и лицей №41.

Ижевск. Удмуртия. Две ижевские школы получат гранты от министерства образования и науки России в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Школа №27 и лицей №41 вошли в список 65 учебных заведений России, которые победили в конкурсном отборе на получение грантов по программе «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Школы столицы Удмуртии победили по лоту «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании».

Отметим, что в феврале 2018 года стало известно, что в школе №27 учатся настоящие изобретатели. В новостную ленту республики попала новость: долболёд - устройство, которое упрощает жизнь дворников зимой. Конструкция напоминает сенокосилку, к ней добавили цепь от «Волги», колеса от мотоблока, сварили раму. Прибор делает насечки на льду, не позволяя пешеходам поскользнуться зимой.

12:35, 24 мая, 2018
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гранты

 

 

 


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