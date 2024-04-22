В УдГАУ откроется семейный профцентр 

Ижевск. Удмуртия. На грантовые средства в Удмуртском государственном агроуниверситете (УдГАУ) откроют семейный профориентационный центр аграрной направленности «Мой удивительный мир АГРО». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

УдГАУ получит 12 млн рублей финансовой поддержки грантового конкурса на открытие центра. На данный момент в университете работает несколько профориентационных проектов, однако в УдГАУ решили объединить детей с их родителями.

«Институт дополнительного образования УдГАУ провёл опрос среди студентов и школьников: 50% абитуриентов при выборе вуза ориентируются на мнение своих родителей. Поэтому в Год семьи, объявленный Президентом страны, мы решили развернуть новый проект в сторону семьи. Будут отдельные мастер-классы для детей и родителей, а также совместные мероприятия, где участники смогут уже всей семьёй погрузиться в удивительный мир АГРО», — прокомментировал проект директор Института дополнительного образования Удмуртского ГАУ Денис Тринеев.

Восемь новых тематических площадок заработают на территории университета. Среди них: робототехника, механотроника, кулинарная студия, лаборатория по растениеводству, лаборатория лесного дела, площадка «Лён Удмуртии», лаборатория «Качество питания» и экологическая площадка.

Помимо просветительских занятий, ожидаются виртуальные посещения предприятий по переработке вторсырья. Достопримечательностью этого мастер-класса станет велошредер – велосипед, к которому сзади прикреплён контейнер для пластика. Дети и взрослые смогут самостоятельно покрутить педали и увидеть, как пластиковая крышка превращается в гранулы.

Всего в «Мой удивительный мир АГРО» планируется погрузить свыше пяти тысяч человек. Активности будут проводиться не только на базе университета, но и в ходе разных выездных мероприятий в районы Удмуртии. Также на мобильных площадках пройдут семейные мастер-классы, где участников познакомят с современными профессиями сельского хозяйства.

Реализовать подобную программу удалось в том числе благодаря нацпроекту «Образование», инициированному Владимиром Путиным.