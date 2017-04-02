Школьник из Ижевска победил во всероссийской олимпиаде по информатике

Удмуртию на ней представляли 10 учащихся.

Ижевск. Удмуртия. Ученик 11 класса Илья Кассихин из Ижевска стал победителем всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ. Как сообщает пресс-служба администрации города, итоги мероприятия подвели 31 марта в Казани

Юноша учится в экономико-математическом лицее №29. Из Удмуртии олимпиаду писали 10 учеников школ №29, 41, 30 и 86.

В число призеров вошли: ученик 10 класса лицея №41 Николай Третьяков, ученик 11 класса экономико-математического лицея №29 Савелий Кожевников, ученик 11 класса гуманитарно-юридического лицея №86 Егор Кологерманский, ученик 11 класса экономико-математического лицея №29 Михаил Ложкин, ученик 10 класса лицея №41 Марк Наговицын, ученик 11 класса экономико-математического лицея №29 Алексей Попов и ученик 11 класса естественно-гуманитарного лицея №30 Петр Кулагин.

Всего в закрытии олимпиады участвовали 257 школьников и 61 сопровождающий из 50 регионов России.