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      Школьник из Ижевска победил во всероссийской олимпиаде по информатике

      11:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      234
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#информатика\n#школы\n#школьники
      Фото: pixabay.com
      234
      0

      Удмуртию на ней представляли 10 учащихся.

      Ижевск. Удмуртия. Ученик 11 класса Илья Кассихин из Ижевска стал победителем всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ. Как сообщает пресс-служба администрации города, итоги мероприятия подвели 31 марта в Казани

      Юноша учится в экономико-математическом лицее №29. Из Удмуртии олимпиаду писали 10 учеников школ №29, 41, 30 и 86.

      В число призеров вошли: ученик 10 класса лицея №41 Николай Третьяков, ученик 11 класса экономико-математического лицея №29 Савелий Кожевников, ученик 11 класса гуманитарно-юридического лицея №86 Егор Кологерманский, ученик 11 класса экономико-математического лицея №29 Михаил Ложкин, ученик 10 класса лицея №41 Марк Наговицын, ученик 11 класса экономико-математического лицея №29 Алексей Попов и ученик 11 класса естественно-гуманитарного лицея №30 Петр Кулагин.

      Всего в закрытии олимпиады участвовали 257 школьников и 61 сопровождающий из 50 регионов России.

      11:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      234
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#информатика\n#школы\n#школьники
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