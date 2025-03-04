Воткинск. Удмуртия. Воткинский завод готовит выставку, посвящённую 265-летию предприятия. Для этого по заказу Национальным музеем Удмуртии был изготовлен макет плотины, воплотивший её вид на момент строительства и в период расцвета внешнего облика в XIX веке.

Удивительный экспонат пополнит коллекцию Заводского музея. На макете можно увидеть корпуса молотовых и кричных фабрик, домик плотинного мастера, ларевые прорезы, фигурки мастеровых и памятник с «царским» якорем. Также отражено благоустройство набережной части, являющейся прогулочной зоной для жителей заводского посёлка.