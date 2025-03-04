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Макет Воткинской плотины станет частью экспозиции заводского музея

12:38, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Макет Воткинской плотины станет частью экспозиции заводского музея
12:38, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: Воткинский завод
52
0

Изготовлением занимался Национальный музей Удмуртской Республики. 

Воткинск. Удмуртия. Воткинский завод готовит выставку, посвящённую 265-летию предприятия. Для этого по заказу Национальным музеем Удмуртии был изготовлен макет плотины, воплотивший её вид на момент строительства и в период расцвета внешнего облика в XIX веке. 

Удивительный экспонат пополнит коллекцию Заводского музея. На макете можно увидеть корпуса молотовых и кричных фабрик, домик плотинного мастера, ларевые прорезы, фигурки мастеровых и памятник с «царским» якорем. Также отражено благоустройство набережной части, являющейся прогулочной зоной для жителей заводского посёлка.  

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12:38, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история