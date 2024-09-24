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Праздник удмуртской музыки пройдёт в Ижевске 24 сентября

12:00, 24 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Праздник удмуртской музыки пройдёт в Ижевске 24 сентября
12:00, 24 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
106
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#Филармония\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерт\n#Герман Корепанов\n#музыка
Фото: ИА «Сусанин»
106
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Он приурочен к 100-летию удмуртского композитора Германа Афанасьевича Корепанова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 сентября в концертном зале Удмуртской филармонии состоится концерт «Родник, мой родник» (6+). Об этом рассказывает пресс-служба министерства культуры Удмуртской Республики.

В 19:00 Государственный симфонический оркестр выступит с сочинениями Германа Корепанова. В программе: «Удмуртские песни», сюита для струнного оркестра в 7-ми частях; Скерцо для фортепиано с оркестром; Ария для валторны с оркестром; Andante для скрипки с оркестром; романс «На холмах Грузии» в переложении для оркестра; «Пляска» из оперы «Наталь»; Симфония № 1, финал и другое. Дирижёр – Андрей Гордеев.

Концерт приурочен к 100-летию с рождения композитора. Также перед выступлением зрители смогут посетить выставку Государственного архива УР, где будут представлены личные документы и фотографии семьи Корепановых.

«Главной особенностью выставки станет видеоролик дополненной виртуальной реальности, рассказывающий о жизни и творческой деятельности композитора», – рассказывают в Минкульте.

12:00, 24 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
106
0
#Филармония\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерт\n#Герман Корепанов\n#музыка