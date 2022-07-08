Театр юного зрителя в Ижевске откроют в ноябре 2022 года

Ижевск. Удмуртия. Театр юного зрителя в Ижевске откроет свои двери в ноябре 2022 года. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании Совета Приволжского федерального округа, посвященном реализации национального проекта «Культура».

«В мае 2020 года республика начала масштабный проект — реконструкцию Театра юного зрителя. Срок завершения всех работ – ноябрь 2022 года. Это будет современная площадка, где будут давать спектакли для самого притязательного зрителя — детей. Артисты уже разрабатывают репертуар», — рассказал коллегам из других регионов ПФО глава республики.

Также Александр Бречалов анонсировал начало строительства в Глазове Центра культурного развития. Для досуга и творчества жителей северной столицы Удмуртии возведут новое здание общей площадью в 1,3 тыс. квадратных метров. В центре будет оборудован многофункциональный зрительный зал на 300 мест, учебные аудитории, универсальное молодежное пространство и художественная галерея. Открытие центра намечено на 2024 год.

И напомним, планы по строительству театра юного зрителя в Ижевске были озвучены еще в 2011 году, работы планировали начать в 2012-м. В 2013 году проект отложили, посчитав его слишком дорогостоящим.

Переоборудование помещений бывшего ДК «Ижмаш» под ТЮЗ началось в мае 2020 года. На реконструкцию в рамках нацпроекта «Культура» из федерального бюджета было выделено 277,5 млн рублей.