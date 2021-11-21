По Пушкинской карте в Удмуртии чаще всего посещают театры

Наибольшей популярностью пользуется Русский драматический театр республики.

Ижевск. Удмуртия. 48 учреждений культуры Удмуртии присоединились к федеральной программе «Пушкинская карта». В их числе — 3 частных учреждения, 13 государственных и 32 муниципальных, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что лидерами по количеству проданных по карте билетов является Государственный Русский драматический театр Удмуртии. Его спектакли увидели более 2,3 тыс. участников проекта. Далее идут Национальный театр и Театр оперы и балета имени П. И. Чайковского.

Среди музеев на первом месте по посещаемости — Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова. С Пушкинской картой можно бесплатно побывать на трех проходящих там выставках: «Калашников. Траектория судьбы», «Охота и искусство», а также «Горячая десятка».

Из муниципальных учреждений культуры по федеральной программе наиболее активно работает Молодежный театр «Молодой человек» Ижевска. Предъявителям карт доступны 6 спектаклей, 3 театральные программы и экскурсия по профориентации.

Любители тайн удмуртской глубинки могут также посетить по карте Музей истории Сибирского тракта в селе Дебесы и Музей «Этапный пункт» в деревне Бачкеево Игринского района.

Федеральная программа «Пушкинская карта» была запущена в России 1 сентября 2021 года. Ее цель — продвижение культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Пластиковую карту номиналом в 3 тыс. рублей можно получить на портале госуслуг. Указанную сумму можно потратить до конца 2021 года на культурный досуг — билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории. Кстати, «Пушкинская карта» действует на всей территории России без региональных ограничений. На портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура» можно узнать, какие учреждения и мероприятия можно посетить по федеральной программе.

Добавим, 1 января 2022 года на Пушкинские карты будут начислены дополнительно 5 тыс. рублей.