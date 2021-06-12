Три тысячи артистов выступили в Ижевске на ступенях храма Александра Невского

В столице прошел XXIII Большой хоровой собор.

Ижевск. Удмуртия. Три тысячи артистов выступили в Ижевске на фестивале русской духовной и патриотической музыки. 11 июня, накануне Дня города в столице состоялся XXIII Большой хоровой собор, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Большой хоровой собор – одно из самых крупных культурных событий в Удмуртии, не имеющее аналогов в России. Праздник прошел на ступенях кафедрального собора Александра Невского и был посвящен 800-летию прославленного святого и полководца.

Масштаб фестиваля нарастает: впервые вместе с Ижевским камерным хором имени Чайковского, академической хоровой капеллой Удмуртии и Государственным симфоническим оркестром Удмуртской Республики в концерте участвовали коллективы из разных регионов России. Со своими программами в Ижевске выступили артисты муниципального камерного хора «Нижний Новгород», Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии, хора «Доместик» имени Копанева, а также солистка Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Анастасия Богачева.

В рамках концерта прозвучали произведения Прокофьева, Чайковского, Глинки, Берковского и других знаменитых отечественных композиторов. Украшением праздника стали патриотические песни в исполнении воспитанников детских школ искусств Ижевска.