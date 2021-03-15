Фигуры солдата и рабочего вернутся на здание Русского драмтеатра в Ижевске уже в марте

Они находились там с 1948 года, а в 2010 году после реставрации заведения культуры их потеряли.

Ижевск. Удмуртия. Фигуры солдата и рабочего вернутся на здание Государственного русского драматического театра Удмуртии в Ижевске. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Ижевские художники по имеющимся фотографиям воссоздали скульптуры. Фигуры красовались на здании Дворца культуры «Ижмаш» с 1948 года, в 2010 году при реставрации их сняли, а потом они потерялись.

Создать скульптуру солдата оказалось делом непростым.

«Просто так солдата не слепишь, тем более форму того времени. Пришлось достать гимнастёрку, галифе и сапоги», — рассказывает ижевский скульптор Александр Чувашёв. Лепить солдата пришлось с натуры — ею стал художник Алексей Ильин, который позировал несколько часов.

В годы Великой Отечественной войны в здании театра размещались цеха, где изготавливали стрелковое оружие для фронта, поэтому фигуры солдата и рабочего разместили именно на нём.

Конструкция весит пять тонн, из-за этого пока неясно, как её будут поднимать, однако известно, что установят её уже в двадцатых числах марта.