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Фигуры солдата и рабочего вернутся на здание Русского драмтеатра в Ижевске уже в марте

17:30, 15 марта, 2021
Андрей Бирюков
Фигуры солдата и рабочего вернутся на здание Русского драмтеатра в Ижевске уже в марте
17:30, 15 марта, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Русский драматический театр\n#культура
Фото: Борис Бусоргин
338
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Они находились там с 1948 года, а в 2010 году после реставрации заведения культуры их потеряли.

Ижевск. Удмуртия. Фигуры солдата и рабочего вернутся на здание Государственного русского драматического театра Удмуртии в Ижевске. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия»

Ижевские художники по имеющимся фотографиям воссоздали скульптуры. Фигуры красовались на здании Дворца культуры «Ижмаш» с 1948 года, в 2010 году при реставрации их сняли, а потом они потерялись.

Создать скульптуру солдата оказалось делом непростым. 

«Просто так солдата не слепишь, тем более форму того времени. Пришлось достать гимнастёрку, галифе и сапоги», — рассказывает ижевский скульптор Александр Чувашёв. Лепить солдата пришлось с натуры — ею стал художник Алексей Ильин, который позировал несколько часов.

В годы Великой Отечественной войны в здании театра размещались цеха, где изготавливали стрелковое оружие для фронта, поэтому фигуры солдата и рабочего разместили именно на нём.

Конструкция весит пять тонн, из-за этого пока неясно, как её будут поднимать, однако известно, что установят её уже в двадцатых числах марта.

17:30, 15 марта, 2021
Андрей Бирюков
338
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Русский драматический театр\n#культура