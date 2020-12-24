Турпоток в Удмуртию за 2020 год уменьшился вдвое

В 2019 году он составил 780 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Общий туристический поток в Удмуртию за январь-ноябрь 2020 года снизился вдвое и составил 334,27 тыс. человек. Об этом рассказала журналистам начальник Управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики Удмуртии Юлия Железняк.

«Стоило ожидать, что турпоток в Удмуртской Республике не вырастет по сравнению с прошлым годом. Практически полгода мы провели в невозможности организовывать туристические поездки», — сказала Железняк.

По её словам, сейчас Удмуртия рассматривается как регион, куда можно приехать, воспользовавшись услугами туроператоров.