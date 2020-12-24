Завьяловский район стал лидером по турпотоку в Удмуртию за 2020 год

Именно в этой части республики находится наибольшее количество достопримечательностей.

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский район стал лидером по турпотоку в Удмуртию в 2020 году — его посетили 76 тыс. туристов. Об этом рассказала журналистам начальник Управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики Удмуртии Юлия Железняк.

Именно в Завьяловском районе находится самое большое количество туристических объектов Удмуртии, например, оленья ферма. Также росту числа туристов, по словам Железняк, способствовал проект «ДаУР!», в ходе которого участники должны были посетить 100 достопримечательностей Удмуртии. 12 таких объектов находятся как раз в Завьяловском районе.

В тройку лидеров по турпотоку в республике вошли также Воткинск — родина композитора Петра Чайковского, Шарканский район, где находится резиденция Тол Бабая. Четвёртое место занял Сарапульский район, где располагаются базы отдыха на Каме. На пятом месте расположился Глазовский район, известный своим городищем Индакар.