Учреждения смогут заработать только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не планируют открывать театры и кинотеатры в ближайшее время. Об этом сообщает ТРК «Моя Удмуртия» со ссылкой на главу Минкульта Удмуртской Республики Владимира Соловьева.



Ранее ведомство направило в региональное управление Роспотребнадзора письмо с просьбой разрешить работу культурных учреждений. Министерство так и не получило положительного ответа. Владимир Соловьев отметил, что открытие кинотеатров станет возможно на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. На данный момент Удмуртия находится на втором этапе.

Напомним, что с 12 августа в Удмуртии разрешили проводить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе. Театры и другие культурные учреждения возобновили свою работу 29 июня, но они до сих пор не могут выступать для зрителей.