«Улетаю» быть: в Удмуртии разрешили проводить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе

Зрители должны соблюдать социальную дистанцию.

Ижевск. Удмуртия. С 12 августа в Удмуртии разрешили проводить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом сообщается в распоряжении «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики», опубликованном на сайте главы и правительства региона.

На одного человека должно приходиться 4 кв. м. территории. Чтобы не допустить распространения коронавируса, организатор обязан измерить температуру участникам мероприятия, обеспечить использование зрителями масок или респираторов, разделение потоков на входе и выходе с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м, а также при рассадке отдыхающих.

Вход на мероприятия ограничен несовершеннолетним и лицам, старше 65 лет.

Напомним, с 14 по 15 августа в усадьбе Толя Бабая в Шаркане пройдет объединенный фестиваль «Бабушкина дача и Эктоника – Табань Fest».

С 20 по 23 августа гостей ждут на фестивале «Улетай-2020», который состоится в Сарапульском районе Удмуртии в селе Лагуново.