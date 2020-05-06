Театр в Instagram: состоялась премьера онлайн-спектакля с участием актрисы из Ижевска

Наталья Борисова исполнила роль девушки Веры в необычной постановке.

Ижевск. Удмуртия. Состоялась премьера онлайн-спектакля «Я листаю», в котором приняли участие 12 актрис, в том числе Наталья Борисова из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба театра «Молодой человек», где в этом сезоне работает артистка.

Вечером накануне, 5 мая, на страницах актрис, занятых в проекте, в социальных сетях Facebook и Instagram появилась запись спектакля. По словам автора пьесы Полины Рыловой, это монолог о любви и одиночестве, смешная и грустная история про одинокую девушку Веру, которая листает приложение знакомств и размышляет о своей жизни.

«Вера - девушка, которая с большой долей вероятности живёт за левой или правой стенкой вашей квартиры, может быть, этажом ниже или выше. <…> Нет-нет, это не про личную жизнь актрис, но про то, как их личное пространство изоляции выглядит через камеру. Собственно, вот ответ, почему я решилась делать спектакль именно сейчас, когда большинство людей уже устали от интернет-премьер. Одиночество и эффект «дня сурка» Веры сейчас понятны каждому человеку, даже глубоко женатому и счастливому», - рассказала Полина.

Наталья Борисова уже участвовала в проектах Рыловой, поэтому согласилась и в этот раз: «Свой отрывок я записывала у себя дома, в самоизоляции, и не имела возможности снять видео на улице. <…> Могу добавить, что из-за карантинной хандры было довольно трудно заставить себя сконцентрироваться на творческом процессе: встать с дивана, начать учить текст пьесы, присвоить его, понять свою героиню и её мотивы. Но я включилась в процесс, и он мне был интересен. Надеюсь, что им заинтересуются и зрители».

У каждой из занятых в проекте актрис на странице выложен свой отрывок спектакля. Начать смотреть instagram-спектакль можно на страницах Наташи Борисовой по ссылкам: «Фейсбук», «Инстаграм».