«Копоушка» и «Вечный календарь» из Удмуртии взяли призы на фестивале туристических сувениров

Работы на конкурс представил музей-заповедник «Иднакар» из Глазова.

Ижевск. Удмуртия. Работы музея-заповедника «Иднакар» из Глазова взяли два призовых места на фестивале «Туристический сувенир» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

В финале IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» приняли участие директор музея-заповедника «Иднакар» Ольга Арекеева и её заместитель Сергей Воевода.

Экспертам были представлены две работы: сувенир «Копоушка» и «Вечный календарь "Иднакар"». В итоге, обе работы «взяли» два призовых места в номинации «Сувенир музея»: I место в категории «Эконом-класс» с сувениром «Копоушка», и III место в категории «Средняя ценовая категория» с работой «Вечный календарь "Иднакар"».





Фото: пресс-служба Минкультуры Удмуртии