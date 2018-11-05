play
pause
  • $ 65.58 ↓
  • € 74.99 ↑

«Копоушка» и «Вечный календарь» из Удмуртии взяли призы на фестивале туристических сувениров

15:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
15:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
614
0
#туризм\n#Ижевск\n#Глазов\n#музеи\n#Удмуртия\n#Иднакар
Фото: иднакар.рф
614
0

Работы на конкурс представил музей-заповедник «Иднакар» из Глазова.

Ижевск. Удмуртия. Работы музея-заповедника «Иднакар» из Глазова взяли два призовых места на фестивале «Туристический сувенир» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

В финале IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» приняли участие директор музея-заповедника «Иднакар» Ольга Арекеева и её заместитель Сергей Воевода.

Экспертам были представлены две работы: сувенир «Копоушка» и «Вечный календарь "Иднакар"». В итоге, обе работы «взяли» два призовых места в номинации «Сувенир музея»: I место в категории «Эконом-класс» с сувениром «Копоушка», и III место в категории «Средняя ценовая категория» с работой «Вечный календарь "Иднакар"».


Фото: пресс-служба Минкультуры Удмуртии

15:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
614
0
#туризм\n#Ижевск\n#Глазов\n#музеи\n#Удмуртия\n#Иднакар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева устроила «стриптиз» после победы на гран-при в Канаде

14:35, 29 октября, 2018
84952

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

13074
11:13, 04 ноября, 2018

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

10904
09:53, 01 ноября, 2018

В Летнем саду Ижевска школьника насмерть задавило фонтаном

8483
22:41, 31 октября, 2018

Сахалин стал ближе к Ижевску с прилетом первого самолета «Аэрофлота»

7083
09:00, 29 октября, 2018

В Железногорске сосед надругался и убил 7-летнего мальчика

12:30, 30 октября, 2018
35496

Житель Благовещенска откопал десятки черепов с пулевыми отверстиями

7505
17:20, 31 октября, 2018

В здании ФСБ в центре Архангельска прогремел взрыв

7402
10:39, 31 октября, 2018

Пострадавшая от львицы из приезжего цирка на Кубани девочка впала в кому

3440
14:17, 31 октября, 2018

Под Брянском от несчастного случая погибла основательница WWF Лора Уильямс

2342
13:30, 29 октября, 2018

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

11:53, 01 ноября, 2018
2088

Большая часть Венеции ушла под воду из-за шторма

2051
13:50, 30 октября, 2018

В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

2014
18:00, 30 октября, 2018

Британский фотограф опубликовал видео взрыва метеора

1879
19:00, 29 октября, 2018

Меркель больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии

1845
18:10, 29 октября, 2018