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Музей ИЗО в Ижевске начал проводить экскурсии на удмуртском языке

17:07, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
17:07, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#творчество\n#удмуртская культура
Фото: susanin.news
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Сегодня в новом формате работают уже две выставки – «Удмуртпогода» и «Исконное русское».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств начали проводить экскурсии по выставкам на удмуртском языке. Как рассказали журналистам в среду, 22 августа, на сегодняшний день на удмуртский переведены уже две выставки – «Удмуртпогода» и «Исконное русское».

«Эта выставка «Удмуртпогода» и другие выставки нашего музея. Они, конечно, очень много посещаются посетителями разных возрастов. И у нас даже не так давно сформировалось удмуртское сообщество, которое активно посещает наши выставки и мероприятия и мы решили, что раз мы удмуртский музей изобразительных искусств будет не правильно проводить экскурсии только на русском языке и было бы очень интересно опробовать такой формат и провести экскурсии и проводить их на постоянной основе и на удмуртском языке», - сказала директор музея ИЗО Вера Вахрушева.

В музее ИЗО в Ижевске проводят экскурсии на удмуртском языке

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-08-22.

Идея проводить экскурсии в новом формате появилась у заведующей экскурсионно-массовым отделом музея ИЗО Ольги Бикузиной, которая также является филологом по образованию, преподавателем удмуртского языка, куратором образовательно-досугового центра для детей-билингвов «Нуныкай».

«Мысли о том, чтобы сделать подобный проект у меня были уже давно. Мне хотелось объединить удмуртов, чтобы они могли знакомится и общаться. Показать, что и в других сферах, и других местах тоже можно услышать удмуртский язык», - отмечает Ольга Бикузина.

На экскурсию можно прийти как группой, так и одному, главное заранее сообщить о своих намерениях.

Первой на удмуртский язык была переведена экскурсия по экспозиции «Удмуртпогода». Здесь представлены работы Андрея Костылева – художника, родившегося в поселке Кузьма Кезского района в 1972 году. Сегодня его уже нет в живых, он погиб 2011 году, но его творчество продолжает жить. Работы автора хранятся у родственников, в частных коллекциях и музей проделал большую работу, что собрать их в одну экспозицию. Жители города могут прийти полюбоваться на неповторимую живопись и графику «удмуртского Сальвадора Дали» до 25 августа.

В планах музея сделать так, чтобы на удмуртском языке можно было послушать все выставки.

17:07, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
142
0
#культура\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#творчество\n#удмуртская культура

 

 

 


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