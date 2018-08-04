На чердаке Нацмузея Удмуртии нашли стройматериалы 200-летней давности

Находка относится к периоду строительства здания Арсенала.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудник Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда обнаружил на чердаке здания Арсенала стройматериалы, которые пролежали в помещении 195 лет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Предположительно находка относится к периоду строительства здания Арсенала в 1823 году.

Так, на чердаке оказались канат из конского волоса, использовавшийся для поднятия строительного груза, гвозди, кирпич и скоба. Все они имеют историческую ценность.

Предметы отправили на исследование.