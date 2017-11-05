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      Павел Смирнов из Сарапульского района победил на конкурсе «Элькуновидение – 2017»

      10:01, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      10:01, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      461
      0
      #культура\n#Шаркан\n#конкурс\n#Удмуртия\n#песня\n#удмуртская культура\n#Элькуновидение\n#Сарапульский район
      Фото: vk.com/elkunovidenie
      461
      0

      Приз зрительских симпатий завоевала Александра Протопопова из Шарканского района.

      Ижевск. Удмуртия. Исполнитель Павел Смирнов, представлявший Сарапульский район, победил в республиканском конкурсе удмуртской песни «Элькуновидение – 2017». Он спел композицию собственного сочинения «Чирдоз уӵы». Результаты конкурса опубликовали в официальной группе в социальной сети «В контакте».

      Приз зрительских симпатий по результатам СМС-голосования достался певице из Шарканского района Александре Протопоповой. Профессиональное жюри отметило Ольгу Перевозчикову, защищавшую честь Дебесского района.

      В этом году система проведения конкурса изменилась – выступавших оценивало профессиональное жюри. Ранее победителя определяли по СМС-голосованию. Также выбирали лучшего композитора, которым признали Любовь Иванову и лучшего поэта, которой стала Ольга Перевозчикова.

      Трансляцию конкурса вел телеканал «Удмуртия».

      Элькуновидение-2017

      Uploaded by Моя Удмуртия on 2017-11-04.

      В 2016 году сегодняшний победитель Павел Смирнов был третьим. Тогда он представлял Шарканский район.

      10:01, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      461
      0
      #культура\n#Шаркан\n#конкурс\n#Удмуртия\n#песня\n#удмуртская культура\n#Элькуновидение\n#Сарапульский район

       

       

       

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