Павел Смирнов из Сарапульского района победил на конкурсе «Элькуновидение – 2017»

Приз зрительских симпатий завоевала Александра Протопопова из Шарканского района.

Ижевск. Удмуртия. Исполнитель Павел Смирнов, представлявший Сарапульский район, победил в республиканском конкурсе удмуртской песни «Элькуновидение – 2017». Он спел композицию собственного сочинения «Чирдоз уӵы». Результаты конкурса опубликовали в официальной группе в социальной сети «В контакте».

Приз зрительских симпатий по результатам СМС-голосования достался певице из Шарканского района Александре Протопоповой. Профессиональное жюри отметило Ольгу Перевозчикову, защищавшую честь Дебесского района.

В этом году система проведения конкурса изменилась – выступавших оценивало профессиональное жюри. Ранее победителя определяли по СМС-голосованию. Также выбирали лучшего композитора, которым признали Любовь Иванову и лучшего поэта, которой стала Ольга Перевозчикова.

Трансляцию конкурса вел телеканал «Удмуртия».

Элькуновидение-2017 Uploaded by Моя Удмуртия on 2017-11-04.

В 2016 году сегодняшний победитель Павел Смирнов был третьим. Тогда он представлял Шарканский район.