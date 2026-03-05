Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат отчитался об отгрузке инновационных товаров. Документ опубликовали на ведомственном портале 5 марта.

«В январе 2026 года 16 организаций Удмуртии из числа крупных и средних отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 20,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 13,4 % больше соответствующего периода 2025 года.