На 20 млрд рублей отгрузили инновационных товаров и услуг 16 организаций Удмуртии в январе

#Удмуртия\n#инновации\n#производство
Источник фото: ИИ
В статистику включили крупные и средние предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат отчитался об отгрузке инновационных товаров. Документ опубликовали на ведомственном портале 5 марта.

«В январе 2026 года 16 организаций Удмуртии из числа крупных и средних отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 20,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 13,4 % больше соответствующего периода 2025 года.

