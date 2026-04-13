Москва. Владимир Путин объявил благодарность председателю Совета директоров «Сибирской Промышленной Группы» Сергею Реутову. Об этом сообщает пресс-служба СПГ.

В состав холдинга входят три предприятия в Ижевске: завод «БУММАШ», завод «ПромИнтех» и «Ижевский Завод Изоляции».

Благодарность вручена за многолетнюю добросовестную работу.

Отмечается, что сегодня предприятия холдинга продолжают масштабное обновление производственных мощностей. В частности на заводе «БУММАШ» реализуется программа модернизации кузнечно-прессового цеха.