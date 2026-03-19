Ижевск. Удмуртия. Ижевский радиозавод при поддержке Фонда развития промышленности запустил серийное производство электронных модулей для базовых станций связи. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Удмуртии.

Предприятие получило льготный заем в размере 157 млн рублей. Средства позволили закупить современное оборудование и кратно увеличилить производительность. Так, скорость линий поверхностного монтажа выросла в пять раз, а годовой объем выпуска высокотехнологичных модулей достиг 83,5 тыс. штук. Ранее технические возможности не позволяли изготавливать крупногабаритные изделия с высокой скоростью установки компонентов.

Новая продукция предназначена для использования в составе базовых станций стандартов 2G и 4G, оборудования беспроводных сетей передачи данных, а также для устранения «белых пятен» покрытия на автомобильных и железных дорогах, в малонаселенных пунктах. Кроме того, модули будут применяться в системах безопасности, навигации и радиолокационных комплексах фото- и видеофиксации.

Реализация проекта направлена на снижение зависимости от иностранных поставок. Ожидается, что доля отечественной продукции на рынке вырастет с 26% до 29%.