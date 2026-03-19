Ижевский радиозавод запустил производство модулей для базовых станций связи

11:00, 19 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#производство
Источник фото: Минпромторг УР
На расширение производства был получен льготный займ.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский радиозавод при поддержке Фонда развития промышленности запустил серийное производство электронных модулей для базовых станций связи. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Удмуртии.

Предприятие получило льготный заем в размере 157 млн рублей. Средства позволили закупить современное оборудование и кратно увеличилить производительность. Так, скорость линий поверхностного монтажа выросла в пять раз, а годовой объем выпуска высокотехнологичных модулей достиг 83,5 тыс. штук. Ранее технические возможности не позволяли изготавливать крупногабаритные изделия с высокой скоростью установки компонентов.

Новая продукция предназначена для использования в составе базовых станций стандартов 2G и 4G, оборудования беспроводных сетей передачи данных, а также для устранения «белых пятен» покрытия на автомобильных и железных дорогах, в малонаселенных пунктах. Кроме того, модули будут применяться в системах безопасности, навигации и радиолокационных комплексах фото- и видеофиксации.

Реализация проекта направлена на снижение зависимости от иностранных поставок. Ожидается, что доля отечественной продукции на рынке вырастет с 26% до 29%.

