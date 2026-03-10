Закрыть
Почти 1,5 трлн рублей составила выручка компаний и предприятий Удмуртии за 2025 год

12:40, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#производство\n#прибыль
Источник фото: ИИ
Больше всего заработало обрабатывающее производство.

Ижевск. Удмуртия.  Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг предприятий Удмуртии за 2025 год составила 1 трлн 488,2 млн рублей. Как сообщает Удмуртстат, в сравнении с 2024 годом показатель составил 101,8%.

Из итоговой суммы 779 млрд — обрабатывающее производство; 363 млрд — добыча полезных ископаемых; сельское и лесное хозяйство — 54,9 млрд рублей.

Выручка строительной отрасли составила 30 млрд рублей, а предприятий сферы ЖКХ — 9 млрд рублей.

