Ижевск. Удмуртия. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг предприятий Удмуртии за 2025 год составила 1 трлн 488,2 млн рублей. Как сообщает Удмуртстат, в сравнении с 2024 годом показатель составил 101,8%.

Из итоговой суммы 779 млрд — обрабатывающее производство; 363 млрд — добыча полезных ископаемых; сельское и лесное хозяйство — 54,9 млрд рублей.

Выручка строительной отрасли составила 30 млрд рублей, а предприятий сферы ЖКХ — 9 млрд рублей.